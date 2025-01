Sabalenka nel mirino dei tifosi: è bufera per un video in cui fa finta di urinare sul trofeo dell’Australian Open

È scoppiata la polemica su Aryna Sabalenka, ritratta in un video mentre finge di urinare sul trofeo dell'Australian Open insieme al suo team dopo la finale persa contro Keys

Dopo l’inaspettata sconfitta in finale contro Madison Keys, Arena Sabalenka è finita al centro di una bufera social per un video in cui è stata immortalata mentre fingeva di urinare sul trofeo datole dall’Australian Open per la finale raggiunta, con i tifosi che non le hanno perdonato il gesto irrispettoso.

La delusione di Sabalenka dopo la finale

Sembrava una finale molto indirizzata quella del singolare femminile dell’Australian Open, dove Aryna Sabalenka partiva nettamente favorita contro Madison Keys, viste anche le affermazioni della bielorussa nelle due precedenti edizioni dell’Happy Slam. A sorpresa a trionfare è però stata la statunitense, autrice di un torneo perfetto in cui ha eliminato anche Iga Swiatek, che ha certamente regalato un dispiacere non da poco alla n°1 WTA, che nella conferenza stampa post finale aveva detto: “O il titolo o niente”.

Il video incriminato

In realtà Sabalenka a casa qualcosa si è portata. Oltre a un ricco assegno, Aryna ha ricevuto anche un piatto d’argento, trofeo che viene dato alla sconfitta in finale, che però non sembra aver apprezzato più di tanto, come mostra un video negli spogliatoi dopo la partita in cui lei insieme al suo compagno Georgios Frangulis e al preparatore atletico Jason Stacy sono stati immortalati mentre fingono, ironicamente, di urinare sul trofeo. Forse non mentiva quando diceva che preferiva il niente.

Le critiche dei tifosi

Il video è diventato immediatamente virale, scatenando le reazioni sdegnate degli appassionati di tennis che hanno criticato Sabalenka: “Wow… che gesto irrispettoso” scrive Nina su X; e ancora: “Ha vinto la persona giusta”; o: “Sono felice che non abbia vinto”. C’è chi ci va anche giù più pesante: “E loro pensano di essere divertenti? Non lo sono, è irrispettoso, sono degli stupidi primitivi”; e chi le augura di “Conquistare un sacco di trofei da seconda classificata”. C’è chi poi si aspetta delle scuse pubbliche: “Lei e tutto il suo team dovrebbero seriamente scusarsi pubblicamente per questo gesto”.