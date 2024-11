L'Italia del tennis vince la Billie Jean King Cup 2024 e si aggiudica il montepremi record, a quanto ammonta e come viene ripartito

La cifra vinta dalle Azzurre della capitana Tathiana Garbin e come viene ripartito il premio tra le giocatrici. Precedenti e le l'assegnazione per percentuali

Nel day after, c’è già la testa alla Coppa Davis: dopo il trionfo delle Azzurre, tocca a Sinner e compagni replicare l’impresa di Malaga. Bronzetti e Paolini hanno portato i punti necessari, Errani, Trevisan e Cocciaretto hanno contribuito come mai a creare quel mood indispensabile presupposto perché l’obiettivo fosse centrato, con la complicità della capitana Tathiana Garbin. La Billie Jean King Cup 2024 parla italiano. Ma quando vale, a livello pecuniario, questo risultato?

Il trionfo delle Azzurre alla Billie Jean King Cup 2024

Grazie al netto successo contro la Slovacchia, battuta 2-0 in seguito alle vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, nella finale del torneo, le ragazze sono riuscite a centrare questo ambizioso successo e centrare un obiettivo a 11 anni di distanza dall’ultima volta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le italiane avevano vinto quella che si chiamava, allora, Federation Cup nel 2006, 2009, 2010 e 2013, venendo invece sconfitte in finale nel 2007 e nel 2023. Proprio la delusione dello scorso anno, quando l’Italia venne battuta dal Canada, è stato motivo di riflessione per arrivare in fondo anche in questa edizione oltre che scioccante, indubbiamente, per le rivelazioni della capitana Garbin.

L’Italia vince la BJK Cup: quanto guadagnano le azzurre

Torniamo all’aspetto meno sportivo, ma rilevante che verte sui guadagni: la squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, grazie al trionfo contro la Slovacchia si è intascata un montepremi.

Questa cifra messa in palio equivale a 2,4 milioni di dollari statunitensi pari a circa 2,28 milioni di euro che andrà ripartita tra le tenniste che si sono laureate Campionesse del Mondo: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan.

Fonte: ANSA

L’entusiasmo azzurro per Paolini

Gli introiti prima della vittoria

La squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, già prima di vincere la BJK Cup, si era assicurata una cifra importante, a prescindere dall’esito della finalissima ovvero 1,3 milioni di euro. Grazie alla vittoria in finale contro la Slovacchia il montepremi è salito a 2,2 milioni circa.

La ripartizione del premio

Una simile cifra va specificato riguarda il premio nella sua complessità, nella sua totalità e si riferisce dunque alle giocatrici che vanno a comporre il team.

La precisazione è propedeutica a una considerazione che, spesso e volentieri, viene trascurata ma che verte sulla modalità di ripartizione del premio. Generalmente la suddivisione del denaro avviene in base agli accordi interni alla squadra e non è equa. Solitamente, infatti, si decide di dividere la somma in base agli incontri disputati e alla partecipazione, con una percentuale. Fino ad ora, non è stata specificato alcuna nota relativa a questa edizione vittoriosa.