BJKC, Malagò fa i complimenti a Paolini e compagne: “Pagina storica”. Poi attacca Binaghi sulla Finals a Torino

Il tennis italiano festeggia la vittoria della Billie Jean King Cup ma i rapporti tra il Coni e la FITP rimangono più tesi che mai e Malagò va di nuovo all’attacco: “Ha offeso milioni di rappresentanti nello sport”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il tennis italiano vince, la politica dello sport litiga. L’ultimo successo arriva da Malaga dove l’Italia femminile ha conquistato la vittoria della Billie Jean King Cup battendo in finale lo Slovacchia e continuando un 2024 da sogno. Ma nelle alte sfere dello sport italiano, anche i successi possono diventare un motivo di litigio e tra Malagò e Binaghi arriva un nuovo botta e risposta.

Le parole di Binaghi

Il tennis italiano in questo momento sembra da fare da traino a tutto il mondo dello sport tricolore come un esempio virtuoso. Ci sono i successi di Jannik Sinner che hanno catalizzato le attenzioni di tutti ma sono tanti i motivi di orgoglio da parte del presidente Angelo Binaghi, a cominciare dall’organizzazione delle ATP Finals che rimarranno a Torino per altri cinque anni e che continuano ad attirare consensi e applausi. Il presidente della FITP però continua la sua personale battaglia contro che in una recente intervista al Corriere della Sera si era lanciato (e non per la prima volta) contro il Coni: “E’ un sistema assidstenzialistico e autoreferenziale che ho sempre combattuto, così non funziona”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Malagò

Non si è fatta attendere la risposta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che rivela di aver raccolto il dissenso dei rappresentanti dello sport italiano:; “Ho raccolto dai colleghi di Giunta la disapprovazione e l’indignazione per le parole di Binaghi sul Coni. Ha offeso milioni di rappresentanti dello sport e del territorio, i suoi colleghi del Consiglio e i membri del CIO”. L’affondo di Malagò prosegue arrivando anche alle Finals di Torino: “E’ fantastico che la manifestazione resti in Italia per altri cinque anni. A Torino sono stati bravissimi e meritano la cconfera ma quello che mi fa piacere dire è che se non ci fossero state le Olimpiadi entrambi gli impianti (Inalpi Arena e Arena Santa Giulia), non ci sarebbero stati. Questo va ricordato a Binaghi e in un mondo normale si dovrebbe dire grazie”.

I complimenti a Paolini e compagne

Il presidente del Coni non dimentica però anche un passaggio sulla vittoria dell’Italia alla Billie Jean King Cup: “Il tennis azzurro ancora sul tetto del Mondo. La nazionale femminile alza al cielo la BJK Cup per la quinta volta, undici anni dopo l’ultima vittoria. E’ stata scritta un’altra pagina di gloria di un anno indimenticabile costellato di successi e impreziosito dalla conquista del primo oro olimpico di sempre. Applausi a Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e alla capitana Tathiana Garbin, complimenti alla Federtennis e al Presidente Binaghi”.