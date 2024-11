BJKC, la “manita” dell’Italia: Paolini non riesce a crederci, la “Cenerentola” Bronzetti ma Errani mantiene il segreto

L’Italia conquista per la quinta volta la Billie Jean King Cup (anche se prima con altro nome) grazie alla vittoria in finale contro la Slovacchia: le parole delle campionesse azzurre

Alla Coppa Davis ci si pensa da domani, ora è il momento di festeggiare. L’Italia conquista l’ennesimo trionfo di un incredibile 2024 che per il tennis passerà agli annali come l’anno migliore di tutti i tempi. La firma arriva dalle ragazze che conquistano la vittoria nella Billie Jean King Cup, la quinta di sempre (anche se con nome diverso, e a Malaga il cielo si tinge d’azzurro.

La “cenerentola” Bronzetti

Lucia Bronzetti non aveva ai giocato una partita con la maglia dell’Italia, a Malaga non viene schierata il primo giorno. Aspetta il suo turno e poi si prende le luci della ribalta prima battendo Linette in un delicatissimo singolare contro la Polonia, poi superando in finale Hruncakova. A fine partita l’intervista definisce il suo percorso come una “Cinderella Story” e lei, timidissima, fa fatica anche a trovare le parole: “Siamo campionesse del mondo e non possiamo essere più felici, siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Ho sempre sognato questo trionfo e adesso è arrivato”.

Errani e il “servizio da sotto”

Il servizio da sotto è diventato un marchio di fabbrica per Sara Errani e quello sul match point contro la Polonia ha fatto il giro del web ma Sarita (che oggi non è scesa in campo) non si vuole sbottonare: “Non posso dire la verità, è una cosa che ho fatto più volte nel corso della stagione, è una cosa che mi arriva nella testa e lo faccio. Non sembra ma io sono la nuova del gruppo, per noi è stata una settimana fantastica e mi sono goduta ogni momento. Forse nei giorni scorsi era un po’ nervosa ma devo ringraziare Tathiana Garbin per avermi coinvolto di nuovo nel gruppo. Come la medaglia d’oro a Parigi questo è un sogno diventato realtà. Giocare per l’Italia è sempre qualcosa di speciale”.

Paolini senza parole

Non trova le parole Jasmine Paolini che di successi in questo fantastico 2024 ne ha collezionati tanti ma la toscana fa fatica a trovare la lucidità per esprimere le sue emozioni: “E’ incredibile chiudere così. Non ho parole per descrivere quello che è successo oggi e quest’anno. Io provo solo a godermi ogni momento, sono fortunata ad essere parte di questa squadra. Questa settimana è andato tutto benissimo, sono contenta per me e per tutto il team non solo per le giocatrici ma per tutto lo staff”.

Garbin: “Orgogliosa di questo gruppo”

La guida del gruppo vincente è quella di Tathiana Garbin che ha ricostruito una nazionale che nella scorsa edizione si era fermato in finale con la Canada e quest’anno invece è riuscita a centrare il trionfo contro lo Slovacchia: “Ho un gruppo di straordinarie campionesse, sono orgoglioso di come hanno combattuto ogni giorno. So quello che hanno dovuto superare per essere qui e per riuscire a prendersi questo sogno. La loro forza è quella di continuare a migliorarsi. A fare la differenza è stata l’unione di questo gruppo come il pubblico che ci ha sostenuto. Alle ragazze dico sempre di giocare per loro ma anche per i tifosi”.