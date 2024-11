BJKC, Italia-Slovacchia: Bronzetti non trema e conquista il primo punto. Paolini vince il primo set

L’Italia si porta avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia grazie alla vittoria della riminese contro Hruncakova. Jasmine Paolini ha l’opportunità di regalare il trionfo alle azzurre

L’Italia ad un passo dalla linea del traguardo. Lucia Bronzetti ha infatti conquistato la vittoria nel primo singolare della sfida di finale della Billie Jean King Cup contro la Slovacchia battendo Hruncakova con il punteggio di 6-2, 6-4.

Bronzetti non sbaglia

Il primo set è da applausi per Lucia Bronzetti. L’azzurra, dopo la vittoria in semifinale, viene scelta anche per il primo singolare dell’atto conclusivo della Billie Jean King Cup e come contro la Polonia la tennista italiana non trema almeno nel primo set. Dalla parte opposta c’è Hruncakova, numero 159 al mondo, ma con una grande potenza nei colpi. La tattica della riminese è quella di far giocare alla sua avversaria un colpo in più e paga perché la slovacca è molto fallosa e commette tanti gratuiti che permettono a Lucia di conquistare il primo set anche con relativa facilità.

Nel secondo però la storia cambia, dopo il primo game in cui arriva subito un break, Bronzetti entra in una fase del match complicata perde due volte il servizio e sembra fare più fatica a tenere sotto controllo la potenza della sua avversaria. Ma sotto 4-2 trova una clamorosa reazione e ribalta completamente il match vincendo 4 game di fila e la vittoria del primo singolare di giornata.

Bronzetti: “Orgogliosa di questo team”

A fine partita Lucia Bronzetti esprime tutta la sua felicità per il successo nel primo singolare di giornata: “Sono davvero contento e orgogliosa di fare parte di questa squadra e dei aver portato il punto all’Italia ma è ancora lunga. Adesso vado fuori a tifare. Lei ha spinto un po’ di più, io ho rallentato ma sono sempre stata lì. Ho provato a farla fatica. Adesso conta il titolo, ogni partita è dura. Qui ci sono tutte giocatrici molto forte. Ora non possiamo fare altro che tifare e sperare”.

Paolini avanti di un set

L’avvio di match è complicato. Sramkova conferma quanto di buono fatto vedere nel corso delle Finals di Malaga in cui non ha mai perso un match. Paolini soffre nei primi game ed è costretta a salvare anche una palla break nel quinto game poi al sesto è lei a togliere il servizio alla sua avversaria. La slovacca subisce il colpo e per Jasmine arrivano due game consecutive e la vittoria del primo set con il punteggio di 6-2.