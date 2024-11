Billie Jean King Cup, Italia-Polonia: Bronzetti superlativa, ora Paolini cerca l’impresa con Swiatek per la finale

Con la vittoria di Bronzetti contro Linette, l'Italia ha ora due chance di approdare in finale di Billie Jean King Cup, la prima con Jasmine Paolini, che va caccia dell'impresa contro Swiatek

Una superlativa Lucia Bronzetti ribalta i favori del pronostico battendo in due set (6-4 7-6) Magda Linette nel primo match della semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Polonia regalando alla squadra azzurra capitanata da Tatiana Garbin due occasioni per guadagnarsi un posto in finale.

La prima chance ce l’avrà Jasmine Paolini, che per regalare la vittoria all’Italia deve però superare l’ostacolo apparentemente insormontabile di nome Iga Swiatek. In caso di sconfitta le due federazioni si giocheranno l’accesso in finale nel doppio decisivo, con Jas e Sara Errani che partono favorite.

Bronzetti spiana la strada all’Italia

Scelta al posto di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta nel primo match contro il Giappone, Lucia Bronzetti da ragione a Tathiana Garbin vincendo il primo match della semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Polonia contro Magda Linette. Un successo in due set (6-4 7-6) un po’ inaspettato – almeno in questa modalità – quello della riminese, soprattuto a guardare il ranking, che vede le due giocatrici lontane 40 posizioni (38 e 78).

Bronzetti parte infatti benissimo nel primo set salendo avanti di un break nel terzo gioco, salvo poi calare leggermente e cedere a sua volta la battuta nel sesto. Il controbreak sembra però dare una svegliata a Lucia, che torna subito avanti vincendo il game successivo in risposta, per poi chiudere il parziale sul 6-4.

Nel secondo set Bronzetti parte ancora più forte, conquistando immediatamente un break e poi portandosi avanti di due nel quinto salendo 4-1. A questo punto subisce però il ritorno di Linette, che recupera immediatamente i due turni di battuta riportandosi sul 4-4. A questo punto l’inerzia del match sembra essere tutta dalla parte della polacca, ma Lucia stringe i denti e tiene i suoi turni di servizio fino a garantirsi il tie-break, dove trionfa per

Paolini a caccia dell’impresa con Swiatek

Con la vittoria di Bronzetti contro Linette, l’Italia si trova con due chance di battere la Polonia e volare in finale di Billie Jean King Cup. La prima ce l’avrà Jasmine Paolini, che però dovrà vedersela con la n°2 WTA Iga Swiatek, sempre vincente contro l’azzurra. In caso di sconfitta Jas tornerà comunque in campo per il doppio decisivo con Sara Errani, dove la coppia italiana parte favorita su Magdalena Frech e Katarzyna Kawa.