Billie Jean King Cup, il montepremi supera quello della Coppa Davis e pareggia il precedente record

L'ITF ha confermato il montepremi record del 2023 per l'edizione 2024 della Billi Jean King Cup, che supera abbondantemente quindi quello messo in palio dalla Coppa Davis

Dal 13 al 20 novembre a Malaga va in scena la Billie Jean King Cup, competizione femminile per nazionali che dal 2020 ha preso il posto della Federetion Cup. Per l’edizione del 2024 l’ITF ha messo in palio un ricco montepremi – 8,9 milioni di euro, lo stesso dell’edizione 2023 – per le federazioni partecipanti, superiore anche a quello della Coppa Davis.

Il montepremi della BJK Cup 2024

Confermato il montepremi record del 2023 per la Billie Jean King Cup. L’ITF (Internationa Tennis Federation) ha infatti comunicato che la competizione femminile per nazionali metterà in palio un totale di 8,9 milioni di euro (9,6 milioni di dollari), pareggiando così il record registrato l’anno scorso, quando si decise di equiparare la competizione alla Coppa Davis dal punto di vista economico.

BJK Cup più ricca della Coppa Davis

Se l’anno scorso la Billie Jean King Cup aveva alzato il proprio montepremi per assimilarlo a quello della Coppa Davis, quest’anno, grazie alla conferma dei 8,9 milioni, ha fatto ancora meglio raddoppiando la differenza rispetto a quello messo in palio dalla competizione a squadre maschile, che ha subito una riduzione dell’11% rispetto al 2023, attestandosi sui 7,5 milioni di dollari, circa due in meno dei 9,6 milioni di dollari della BJK Cup, mentre l’anno scorso la distanza era “solo” di un milione.

La suddivisione del montepremi: quanto possono vincere Paolini compagne

Alla Billie Jean King Cup sarà presente anche l’Italia capitanata da Tathiana Garbin e guidata da Jasmine Paolini, che proverà migliorare la finale raggiunta la passata stagione e vincere la competizione. Vittorie che frutterebbe alla squadra la bellezza di 2,2 milioni di euro (2,4 milioni di dollari).

La divisione del montepremi: