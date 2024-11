Supertennis “oscura" la Davis (e la Billie Jean King Cup) sulla Rai: esclusiva in chiaro dal 2025 al 2028

La tv della FITP ha sottoscritto un accordo in esclusiva con ITF per trasmettere in chiaro Davis e BJK Cup dal 2025 al 2028. Per la Rai si chiude un’epoca.

Le nazionali azzurre di tennis hanno trovato una nuova casa: dal 2025 al 2028 le gare dell’Italia in Davis Cup e Billie Jean King Cup saranno trasmesso in chiaro e in esclusiva da Supertennis, il canale ufficiale della FITP, che ha trovato l’accordo con ITF e di fatto ha messo a segno un colpo di notevole rilevanza mediatica, soprattutto togliendo alla Rai la possibilità di continuare a trasmettere le partite dei giocatori italiani nei tornei riservati alle selezioni nazionali.

Rai, è la fine di un’epoca: quante dirette di Davis…

Proprio la Rai è la grande sconfitta: dopo aver accompagnato la grande rinascita del tennis al maschile, arrivando a trasmettere anche una partita al giorno delle Nitto ATP Finals, dal 2025 si vedrà privata di quello che era un evento che in qualche modo ha fatto la storia del tennis in tv.



Basti pensare agli eventi che portarono alla trasmissione in differita della finale del 1976, disputata a Santiago del Cile (con annesse polemiche per la decisione della delegazione italiana di giocare in casa di un Paese sotto dittatura militare). Ma anche alle sfide di Camporese, Canè, Furlan, Gaudenzi, Nargiso e via dicendo dell’ultima decade del secolo scorso, oltre a quelle che hanno avuto per protagonisti più recentemente Seppi e Fognini prima dell’avvento della nuova generazione di tennisti, con la formula della competizione a sua volta rinnovata.



Indimenticabili anche le campagne di Fed Cup delle tenniste italiane dello scorso decennio, con i trionfi di Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani.

Altro evento in esclusiva dopo gli US Open

Supertennis aveva trasmesso le partite delle due manifestazioni anche negli anni passati, e tornerà a farlo anche nelle prossime settimane negli appuntamenti in programma a Malaga, ma mai aveva ottenuto l’esclusiva delle due competizioni.



Per la rete di proprietà della FITP si tratta di un colpo di notevole rilevanza che in qualche modo fa il paio con la “botta” incassata nei mesi scorsi, quando Sky ha raggiunto un accordo per trasmettere in esclusiva tutti i tornei del circuito ATP, privando dunque Supertennis anche di tanti tornei 500 e 250 che rappresentavano una parte importante del proprio palinsesto.

La tv si è reinventata mostrando molti tornei Challenger, oltre a dare più spazio al circuito WTA (e qui l’effetto Paolini ha dato una bella mano). Da sempre, poi, Supertennis trasmette in diretta in chiaro gli US Open, quest’anno vinti da Jannik Sinner con picchi d’ascolto mai registrati prima (oltre il 10% di share e fino a 3,5 milioni di contatti unici).

Accordo anche per i tornei giovanili. E Sky resta ferma

L’accordo tra Supertennis e ITF prevede anche l’acquisizione dei diritti delle massime manifestazioni giovanili (la Junior Davis Cup e la Junior Billie Jean King Cup by Gainbridge) e dei più prestigiosi appuntamenti di Beach Tennis e Wheelchair.

In tutto questo, se la decisione di puntare sui diritti in chiaro è sembrata una chiara offensiva nei confronti della Rai, fa un po’ rumore la decisione di Sky di continuare a non puntare sulle competizioni a squadre. Certo, la proposta televisiva legata al tennis dell’emittente di Murdoch in Italia è decisamente variegata, ma visti anche i recenti risultati delle selezioni azzurre la sensazione è che anche un’eventuale decisione per acquisire i diritti criptati dell’evento poteva risultare vincente.

Un’opzione che potrebbe essere presa in considerazione nel caso si potessero riaprire le trattative con Supertennis anche per valutare di concedere qualche torneo ATP in più in chiaro. Per ora però il colpo a effetto l’ha messo a segno la tv della federazione. E chissà quali potranno essere le prossime mosse.