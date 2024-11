ATP Finals, Sinner si allena con Fritz nel remake della finale degli US Open: poi gioca a calcio con lo staff

L'asticella si alza per Jannik, che dopo il 18enne Budkov Kjaer si misura, sul cemento della InAlpi Arena, col forte statunitense: in campo pure Bolelli e Vavassori.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La finale dell’ultima edizione degli US Open “replicata” sul cemento della InAlpi Arena. A Torino va in scena un singolare allenamento deluxe tra due protagonisti delle ATP Finals, al via domenica coi primi due incontri del primo girone. In campo Jannik Sinner, numero 1 della classifica mondiale e acclamatissima star del torneo, e Taylor Fritz, il suo avversario a Flushing Meadows meno di due mesi fa nel match che ha consegnato al rosso di San Candido il secondo Slam della sua carriera.

Sinner, dopo Budkov Kjaer l’asticella si alza

Per Sinner, dunque, asticella che progressivamente si alza, visto che nella giornata di martedì aveva fatto una sgambatura mattutina al Circolo della Stampa-Sporting contro un giovane talento, Nicolai Budkov Kjaer, 18enne al vertice della classifica ITF. Stavolta ha “assaggiato” la superficie dell’arena che ospiterà il torneo e soprattutto si è misurato con un avversario di ben altro spessore. Un possibile rivale, forse, già nella fase eliminatoria. Il sorteggio dei gironi è in programma alle 12 di giovedì, al Grattacielo Intesa Sanpaolo del capoluogo piemontese.

“Back in Torino” per Jannik: che ritrova Fritz

“Back in Torino”, il titolo del post pubblicato da Sinner sui suoi account social nel corso del pomeriggio, insieme ad alcune immagini dell’allenamento. Che è durato circa 90 minuti. Contro Budkov Kjaer, l’altoatesino aveva provato soprattutto l’efficacia del rovescio, del servizio e delle discese a rete. Più articolato l’allenamento contro lo statunitense, numero 5 della classifica ATP, in cui c’è stato spazio anche per diversi colpi a effetto, dall’una e dall’altra parte.

Dopo la seduta, il calcio-tennis con tutto lo staff

Dopo la sessione con Fritz, altra sorpresa: Sinner e tutto il suo staff hanno improvvisato un’estemporanea partitella di calcio-tennis, un modo più che efficace – e soprattutto divertente – per stemperare la tensione e strappare qualche risata. Da una parte Jannik e il fisioterapista Ulises Badio, dall’altra coach Simone Vagnozzi e il preparatore Matteo Panichi. Chissà chi avrà vinto. Poi via tutti verso il Principi di Piemonte, l’hotel che ospita il campione azzurro nel suo soggiorno torinese.

Anche Bolelli-Vavassori in campo contro i numeri 1

Intanto anche gli altri “padroni di casa”, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, hanno rotto il ghiaccio con gli allenamenti in vista delle Finals di doppio. Per loro seduta al Circolo della Stampa-Sporting contro i numeri 1 della classifica ATP della specialità, Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Un’emozione particolare soprattutto per “Vava”, torinese di nascita: e chissà che sensazioni proverà tra qualche giorno, quando cominceranno gli incontri “veri”.