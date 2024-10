Bolelli e Vavassori aprono la strada a Sinner: a Pechino vincono il terzo torneo stagionale in doppio

Bolelli e Vavassori stavolta non tradiscono: dopo Il successo di giugno ad Halle, vincono anche il torneo di Pechino e vedono le Atn Finals

Il mattino ha l’oro in bocca, specialmente a Pechino: Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il terzo torneo stagionale, piegando il finlandese Heliovaara e il britannico Patten nella finale del China Open, torneo ATP 500 che in tarda mattinata vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale del singolare maschile. La coppia azzurra si è imposta in rimonta per 4-6 6-3 10-5, riuscendo a capovolgere l’inerzia di una sfida che si era messa sui binari meno desiderati, dominando nel super tiebreak e dimostrando di essere tornata a esprimersi anche sul veloce indoor su livelli davvero notevoli.

ATP Finals vicine, ma anche la Davis chiama…

Avevano già vinto a Buenos Aires (terra) e Halle (erba), mancava solo un successo sul cemento: Pechino ha colmato la lacuna e adesso la coppia Bolelli-Vavassori può legittimamente pensare che la stagione non si concluderà prima delle Nitto ATP Finals di Torino, dove praticamente sono già certi di far parte del lotto delle 8 coppie finaliste. Con i 500 punti conquistati in Cina l’obiettivo è distante ormai appena 235 punti, che potrebbero essere colmati semplicemente avanzando ai quarti di finale a Shanghai, il prossimo appuntamento che li vedrà protagonisti nella settimana che viene.

E il risultato ottenuto a Pechino serve anche come segnale forte in vista dell’appuntamento di Davis Cup di Malaga: Volandri ha inserito entrambi nell’elenco dei 5 convocati per le Finals, ma dopo la performance non eccelsa di Bologna (dove su tre doppi ne hanno persi due contro Belgio e Brasile) più d’uno ha suggerito di rinunciare alla coppia di doppio per aumentare il numero di singolaristi ed eventualmente affidarsi anche in doppio a Sinner, in tandem con Sonego o Berrettini (sempre se Matteo recupererà al problema agli addominali). Chiaro che se Bolelli e Vavassori dovessero continuare a vincere da qui a metà novembre, tenerli fuori sarebbe semplicemente da pazzi.

Vittoria in rimonta: supertiebreak impeccabile

La finale contro Heliovaari e Patten non era cominciata sotto una buona stella: Vavassori ha subito ceduto il proprio turno di servizio e, tolta una palla break non sfruttata nel quarto gioco, la coppia italiana ha subito costantemente l’iniziativa degli avversari, che hanno servito con percentuali davvero elevate.

Un copione in parte ricalcato anche dal secondo set, nel quale l’equilibrio si è spezzato sul 4-3 per gli azzurri, bravi a trovare il break per andare a servire per il set, chiudendo i conti con grande autorità. A quel punto nel supertiebreak non c’è stata storia: subito due mini break per mettere pressione alla coppia campione in carica di Wimbledon, e poi una chiusura senza troppi problemi per sigillare il terzo trionfo stagionale. Per Bolelli con questo fanno 14 tornei vinti in carriera, per Vavassori è il sesto assoluto. Ma la stagione è ancora lunga e piena di opportunità.