ATP Tokyo, la maledizione di Berrettini: vince il set ma si deve ritirare. Bolelli e Vavassori ok a Pechino

Berrettini conquista il primo set contro Fils, ma poi viene costretto al ritiro dall'ATP 500 di Tokyo per l'ennesimo problema fisico agli addominali. A Pechino avanzano invece Bolelli e Vavassori

Non c’è tregua per Matteo Berrettini, che, dopo aver vinto – soffrendo – un bellissimo primo set contro Arthur Fils all’ATP 500 di Tokyo, è costretto a ritirarsi all’inizio del secondo per l’ennesimo problema agli addominali. Volano ai quarti di finale nel doppio dell’ATP 500 di Pechino invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno eliminato in due set (7-5 6-1) la coppia di casa composta da Aoran Wang e Yi Zhou.

Berrettini si aggiudica il primo set contro Fils

Dopo l’ottima vittoria all’esordio su Botic van de Zandshulp, Matteo Berrettini parte alla grande anche contro Arthur Fils. Il tennista romano ottiene infatti il break al secondo game in risposta lasciando a 15 l’avversario, che successivamente prova subito a reagire procurandosi una palla del contro break, ben annullata però dall’azzurro.

Con il passare dei game Berrettini sembra però perdere sempre più brillantezza al servizio, fino al contro-break in favore di Fils che arriva nell’ottavo gioco. Nonostante qualche problema agli addominali che non gli permette di battere come normalmente gli riesce, Matteo trova lo stesso le contromisure all’avversario obbligandolo al tie-break dopo aver annullato anche un set point.

Tie-break che si rivela un continuo ribaltamento di fronte, con Matteo che parte bene e sale 3-0, poi si fa rimontare andando sotto di un mini-break sul 3-4. Successivamente Berrettini torna avanti di un altro mini-break, che però cede subito indietro con una palla corta un po’ scellerata. L’azzurro conquista comunque il parziale al primo set-point in risposta sul 6-5 grazie a un precisissimo pallonetto col rovescio a una mano dopo un lungo e bello scambio.

Gli addominali fermano Berrettini

Prima del secondo set Matteo chiede l’intervento del fisioterapista per provare a risolvere il problema agli addominali che lo ha limitato nella seconda metà del primo e la situazione sembra sistemarsi, con Berrettini che entra infatti normalmente in campo per servire e dare inizio al parziale.

Sembra però, perché dopo soli quattro punti il classe ’96 si toglie il cappellino e alza bandiera bianca ritirandosi dall’incontro, con un Fils che appare visibilmente dispiaciuto nonostante l’approdo ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo contro Ben Shelton.

Bolelli/Vavassori ai quarti a Pechino

Nessun problema invece per la Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che battono la coppia di casa Aoran Wang/Yi Zhou aggiudicandosi il primo set con un break a zero nel dodicesimo gioco dopo una lunga fase di studio, per poi chiudere agevolmente la pratica dominando il secondo parziale strappando in due occasioni la battuta agli avversari. Ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino la coppia azzurra se la vedrà con quella composta da Alexander Bublik e Pedro Martinez.