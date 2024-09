Pechino, Alcaraz batte Perricard ma fa una scenata all’arbitro: Sinner sfida Safiullin per continuare la “difesa”

Carlos Alcaraz risponde presente al suo match d’esordio nel torneo cinese battendo al primo turno e in due set il francese Mpetshi Perricard ma è protagonista di una sfuriata contro l’arbitro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz risponde a distanza a Jannik Sinner. Il tennista spagnolo non sbaglia all’esordio in quello che poteva essere un match molto complicato contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, ma l’iberico si è reso protagonista anche di un gesto di nervosismo nei confronti della giudice di sedia.

Alcaraz, non sbaglia ma quanto nervosismo

Non era un match semplice alla vigilia per Carlos Alcaraz e anche in campo lo spagnolo ha dovuto prestare grande attenzione contro Giovanni Mpetshi Perricard. Il francese è uno dei tennisti emergenti nell’ultimo periodo, reduce da un’ottima stagione sull’erba che ha messo in evidenza le sue grandi capacità al servizio. Il 21enne è stato autore di una clamorosa scalata alla classifica che lo ha portato in meno di un anno dalla posizione numero 1381 all’attuale 51 (con un best ranking di 41). Ma Alcaraz ha dimostrato ancora una volta che a certi livelli ci arrivano in poco e ha vinto il suo match d’esordio a Pechino con un doppio 6-4.

Non sono mancati però i momenti di nervosismo per il tennista spagnolo nel corso del match e in particolare nel primo set. Carlitos, in vantaggio 5-4 e con il servizio a disposizione, ha dovuto salvare tre palle break al suo avversario, un momento decisamente teso reso ancora più complicato dal warning affibiatogli dalla giudice di sedia Raluca Alexandra Andrei che lo ha richiamato per aver perso qualche secondo di troppo prima della battuta. Una decisione che Alcaraz non ha accettato di buon grado e si è lasciato andare a una protesta nei confronti dell’arbitro: “Non posso giocare a tennis così – ha detto lo spagnolo – Questo non è tennis. Non ho mai ricevuto un warning in vita mia”. La calma però è tornata subito dopo con lo spagnolo che si è prima aggiudicato il set e poi la partita.

Sinner: domani la sfida con il russo Safiullin

La risposta di Alcaraz è arrivata, ora tocca a Jannik Sinner riuscire a continuare il suo percorso. Domani verso le 8.30 del mattino l’azzurro affronta negli ottavi di finale il russo Roman Safiullin che ha fatto il suo ingresso in tabellone come lucky loser dopo il ritiro del tedesco Struff a causa di problemi fisici. Al primo turno il russo ha avuto la meglio sullo svizzero Wawrinka in due set. I precedenti tra Jannik e Safiullin sono dalla parte dell’italiano che lo ha battuto per la prima volta nel 2022 nella ATP Cup in due set (match giocato sul cemento) e poi nella scorsa stagione nei quarti di finale di Wimbledon in 4 set.

Il tabellone potrebbe portare in dote anche una clamorosa semifinale tutta italiana con Musetti che dopo aver battuto Bergs trova il cinese Bu in tabellone grazie a una wild card. Secondo turno difficile ma non impossibile anche per Flavio Cobolli che trova sulla sua strada lo “stravagante” russo Pavel Kotov.