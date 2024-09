ATP Pechino, Alcaraz replica a Sinner sul calendario: volano scintille tra Carlos e Jannik

Replica pepata dello spagnolo alle punzecchiature del rosso di San Candido sul tema delle lamentele per i troppi impegni: la sfida a distanza è ufficialmente iniziata.

Domineranno la scena tennistica per un decennio, forse anche più. E a dispetto dell’amicizia sbandierata a distanza, adesso iniziano a inviarsi pure qualche frecciatina, come è giusto che sia. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner iniziano a fare scintille. La replica dello spagnolo alle punzecchiature del rosso di San Candido sull’eccesso di lamentele legate all’intasamento del calendario, infatti, non si è fatta attendere.

ATP Pechino, Alcaraz debutta contro Mpetshi Perricard

Nella conferenza stampa precedente il suo debutto al torneo ATP 500 di Pechino, dove entrerà in gioco contro l’astro nascente francese Giovanni Mpetshi Perricard, il campione spagnolo ha chiarito di sentirsi bene, fresco e riposato, nonostante le fatiche denunciate nei giorni scorsi: “Sono in un buono stato di forma, sono molto motivato. Cercherò di vincere il torneo, naturalmente, come ho sempre cercato di fare”. Sinner potrebbe ritrovarlo solo nell’eventuale finale: i due, infatti, sono teste di serie numero 1 e 2.

Alcaraz risponde a Sinner sulle lamentele per il calendario

Quindi la replica a Sinner sulla storia del calendario ingolfato e degli sforzi in più da sostenere: “So che molti giocatori non sono dalla mia parte rispetto alle lamentele che ho espresso sul calendario, ma è anche vero che molti altri lo sono. Le parole di Jannik? Lui ha espresso una valutazione diversa sulla base di quello che pensa. Io dico la mia e ritengo che sia tutto troppo serrato dalla prima settimana di gennaio fino all’ultima settimana di novembre e che bisogna fare qualcosa. Tutto qui”.

Tennis, si gioca troppo? Per Carlitos non c’è tempo per recuperare

Alcaraz ha chiarito che, quando parla di calendario, non si riferisce alle numerose esibizioni che spesso lo vedono protagonista, ma al programma di eventi ATP in senso stretto. C’è troppo poco tempo per recuperare, secondo lui, tra un grande appuntamento e l’altro: “Ho visto che molti hanno fatto riferimento alle esibizioni a cui prendo parte nel corso della stagione, ma quelle sono cose diverse rispetto al mio discorso. Io mi riferisco al calendario ufficiale. La Laver Cup? Un bel torneo, una bella esperienza con giocatori che normalmente sono rivali. Per me è stata utile perché a Berlino ho espresso un ottimo tennis e questo ha accresciuto la fiducia in vista di questo torneo”.