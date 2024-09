Pechino, Sinner punzecchia Alcaraz sulla questione calendario: Fognini subito eliminato

Sinner risponde ad Alcaraz e dice la sua sulla questione del calendario troppo fitto e lungo. Intanto Fognini viene eliminato nelle qualificazioni e saluta l'ATP 500 di Pechino

Nella conferenza stampa alla vigilia dell’inizio dell’ATP di Pechino, il campione in carica Jannik Sinner ha detto la sua sulla questione calendari sollevata pochi giorni fa da un duro Carlos Alcaraz – anch’egli iscritto al torneo di categoria “500” -, concordando sul fatto che sia troppo lungo, ma lasciando anche intendere che sta ai giocatori gestirsi al meglio e fare delle scelte ponderate in tal senso. Intanto Fabio Fognini abbandona la capitale cinese dopo essere stato eliminato da Arthur Rinderknech al primo turno delle qualificazioni.

Il pensiero di Sinner: “Bisogna fare delle scelte”

In occasione di una conferenza durante la Laver Cup, Carlos Alcaraz si era fortemente lamentato del calendario troppo lungo e fitto dell’ATP, arrivando a sostenere che “in qualche ci uccideranno”. Una preoccupazione, quello dello spagnolo, condivisa da tanti giocatori, compreso Jannik Sinner, il quale però ci tiene a specificare che sono i giocatori – soprattutto quelli più in alto in classifica che bene o male arrivano sempre in fondo – a poter, e dover, scegliere se prendere parte a un torneo o meno e che nessuno li obbliga a scendere in campo.

Queste le parole di Sinner in conferenza stampa a Pechino: “Per Alcaraz il calendario è troppo pesante? È vero, in questi anni è diventato piuttosto lungo, ma abbiamo la possibilità di scegliere. Ovviamente ci sono i tornei obbligatori, ma un giocatore può comunque scegliere. Non sei obbligato a giocare, se vuoi giocare bene, se non vuoi non giochi. Per esempio io sia quest’anno che lo scorso ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi, ci sono delle decisioni dietro. Io provo sempre a migliorare dentro e fuori dal campo e di comprendere me stesso, capire che cosa funziona e che cosa no del mio gioco. So di poter migliorare ancora, e questa, per me, è la parte più stimolante. Poi rimane il fatto che la stagione sia lunga e questo non facilita le cose”.

Alcaraz, quelle lamentele che cozzano con tutte le esibizioni

A sorprendere di più delle dichiarazioni di Alcaraz è stato un po’ il tempismo. Che il calendario sia lungo, sfiancante e metta a dura prova il fisico dei giocatori non c’è dubbio – pochissimi altri sport hanno periodi di pausa brevi come il tennis -, ma lamentarsi del numero di partite stagionali a un torneo a esibizione come la Laver Cup – che per quanto prestigioso ti porta comunque a dover disputare magari quattro match in due giorni (come nel caso di Carlitos) – è suonato un po’ come un controsenso. Lo spagnolo ha spesso e volentieri accettato le chiamate dei vari eventi d’esibizione – che pagano profumatamente -, come quello dello scorso marzo organizzato da Netflix o il ricchissimo Six Kings Slam – dove ci sarà anche Sinner – che si terrà dal 16 al 19 ottobre prossimo in Arabia Saudita. Quindi si, le lamentele di Alcaraz sul calendario sono certamente comprensibili e condivisibili, ma è innegabile che lui stesso non si stia dando una mano, perché prendere parte a tutti quei tornei e match non obbligatori è una sua scelta.

Fognini subito fuori nelle qualificazioni

Tra i tanti azzurri iscritti all’ATP 500 di Pechino – di cui è stato estratto oggi il tabellone – era presente anche Fabio Fognini, che però non è riuscito a centrare l’accesso al tabellone principale del torneo. Il tennista ligure è stato infatti eliminato al primo turno delle qualificazioni da Arthur Rinderknech in rimonta (3-6 6-2 6-3), dicendo quindi subito addio al torneo della capitale cinese. Si tratta della terza sconfitta consecutiva all’esordio per Fogna dopo quelle rimediate contro Thomas Machac allo US Open e contro Roman Safiullin a Chengdu settimana scorsa.