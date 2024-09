Cobolli tra Sinner e Alcaraz: la spiegazione stizzita sulla frase a Carlos che aveva scatenato i fan di Jannik

Il giovane talento romano torna sulla presunta "frecciata" a Jannik nel corso della sfida di Laver Cup, mentre rivolgeva un incitamento ad Alcaraz: "Critiche da chi parla a caso".

L’incitamento al compagno di squadra durante un match di Laver Cup aveva scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Flavio Cobolli s’è ritrovato nell’occhio del ciclone per la frase urlata a Carlos Alcaraz nel corso della sfida contro l’americano Ben Shelton, a Berlino. “Sei il migliore del mondo, ricordalo”, l’espressione utilizzata dal giovane talento romano, riserva di Carlitos nella selezione europea. Apriti cielo. Per i fan del rosso di San Candido si è trattato di sacrilegio. Il migliore del mondo, infatti, è uno soltanto. Jannik Sinner, appunto. Leadership certificata dalla classifica ATP.

Cobolli, la frase: “Alcaraz sei il migliore del mondo”

La portata della bufera social è stata notevole. Cobolli s’è ritrovato praticamente sul banco degli imputati, con tanti messaggi poco carini nei suoi confronti. Vero che una larga fetta di tifosi e appassionati s’è dissociata dagli eccessi, ma certe espressioni e certi attacchi hanno fatto male. Lo ha confidato lo stesso talento romano, astro nascente del tennis italiano, nel corso di un intervento al canale Youtube Georgy Tennis. E approfittando della circostanza per chiarire, una volta per tutte, il senso di quella frase che tante polemiche aveva scatenato, catturata dalle telecamere e trasformatasi in un boomerang.

La spiegazione dell’azzurro dopo la bufera social

Senza usare mezze parole, Cobolli ha sottolineato: “La frase ad Alcaraz? Credo sia una cosa assurda, soprattutto quello che è accaduto in Italia. Non è che mi interessi più di tanto e sinceramente mi dà anche fastidio spiegare il motivo, perché credo che le persone intelligenti l’abbiano presa nel modo corretto. Solo chi ha parlato a caso l’ha interpretata in modo diverso. Cosa avrei dovuto dire in quella circostanza a uno dei giocatori più forti del mondo in panchina, come riserva della Laver Cup?“, ha contrattaccato Cobolli. “Era un momento in cui stava giocando bene, mi sembra che sia stato anche simpatico dirgli di tirar forte sulle righe, per far capire che io non posso dirgli niente…”.

Cobolli, le parole su Sinner: “Mi ha aiutato in Davis”

La stima, il rispetto e l’affetto di Cobolli verso Sinner rimangono immutati. Superfluo perfino sottolinearlo, ma visti il clima e gli equivoci precedenti, Flavio ha fatto bene a ribadirlo con forza: “In questo momento i giocatori più forti sono Sinner e Alcaraz ed è giusto che sia così, lotteranno per quasi tutti i tornei più importanti, che poi vincerà l’uno oppure l’altro. Io ho un rispetto enorme per Jannik, sono il suo primo fan perché sta facendo cose incredibili, è un ragazzo splendido ed è uno che mi ha aiutato anche prima della partita di Coppa Davis contro Griekspoor. Quindi non sono certo io che andrò a mancargli di rispetto, a offenderlo o a mandargli frecciate”.