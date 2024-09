Laver Cup, Cobolli raggiunge Alcaraz: Borg convoca Flavio nel Team Europe dopo la vittoria in Coppa Davis

Continua il momento d'oro di Cobolli, che dopo l'esordio in Coppa Davis con tanto di vittoria decisiva, viene convocato da Borg per la Laver Cup dove ci sarà anche un Alcaraz molto motivato

Dopo l’esordio in Coppa Davis con la squadra italiana arriva un altro importante riconoscimento per Flavio Cobolli. Il tennista romano classe 2002 – protagonista fin qui di un 2024 in costante crescita – è stato infatti scelto dal capitano Bjorn Borg come riserva per il Team Europe alla Laver Cup in programma a Berlino dal 20 al 22 settembre.

Flavio non si ferma più: arriva la convocazione in Laver Cup

Reduce dall’esordio e dalla prima vittoria in Coppa Davis, che ha permesso all’Italia di qualificarsi come prima alla fase finale per difendere l’insalatiera conquistata l’anno scorso, Flavio Cobolli è stato convocato da Bjorn Borg per rappresentare il Team Europe alla prossima Laver Cup, torneo d’esibizione creato da Roger Federer. L’azzurro classe 2002 è stato scelto come riserva dall’ex n°1 svedese insieme al tedesco Jan-Lennard Struff.

Alcaraz: “Un onore essere allenato da Borg”

Insieme a Cobolli ci sarà anche Carlos Alcaraz punta di diamante di Team Europe e anche lui al debutto assoluto in Laver Cup. Il campione spagnolo si è detto molto felice di rappresentare l’Europa e di essere allenato da una leggenda come Borg: “Mi piace e volevo partecipare. È una competizione seria. Credo si debba rappresentare l’Europa nel miglior modo possibile. Il prestigio di questo torneo e il fatto di essere un rappresentante della Laver Cup è una cosa importante. Mio padre è un grande fan di Borg. Poter essere allenato da lui sarà un momento davvero importante per me, per la mia carriera, per la mia vita”.

Tutte le scelte di Borg per il Team Europe

Oltre alle riserve Cobolli e Struff e al n°3 al mondo Alcaraz, per il Team Europe, che dopo aver vinto le prime quattro edizioni ha perso le ultime due, Borg – che all’ultimo ha dovuto fare a meno di Rafael Nadal – ha convocato anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas, che affronteranno il Team Word composto da Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis.