Nadal dice no alla Laver Cup, come Sinner: slitta il rientro per lo spagnolo, non farà parte del Team Europe

Ufficiale la rinuncia di Rafa all'originale appuntamento di Berlino: aumentano i dubbi sulle sue condizioni e sull'eventuale ritorno in campo, visti i tanti problemi fisici.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gli appassionati di tennis e i tifosi di Rafa Nadal dovranno pazientare un altro po’. Il rientro in campo dello spagnolo slitterà infatti a data da destinarsi, anche se il “re della terra rossa” aveva promesso di esserci alla Laver Cup, il tradizionale appuntamento settembrino (in programma a Berlino, da venerdì 20 a domenica 22) che mette di fronte una selezione di giocatori europei a un’altra del resto del mondo. E invece no, il maiorchino non ci sarà: lo ha comunicato oggi agli organizzatori, che hanno subito girato il messaggio ai follower sui social.

Nadal, promessa non mantenuta: niente Laver Cup

Dopo la conclusione dell’avventura alle Olimpiadi di Parigi, dove era stato “maltrattato” dal futuro vincitore Novak Djokovic, Nadal aveva assicurato che sarebbe rientrato proprio in occasione della Laver Cup. Rafa ha già saltato la trasferta nordamericana per gli US Open e per gli altri Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, ora a quanto pare tornano a rischio per lui anche i prossimi appuntamenti di autunno. Difficile, infatti, immaginare un recupero lampo del maiorchino in vista dei tornei asiatici, Pechino e soprattutto Shanghai, in programma subito dopo la Laver Cup.

Il no al torneo di Berlino e i dubbi sul futuro di Rafa

“Sono realmente dispiaciuto nel comunicare che non sarò in grado di competere alla Laver Cup a Berlino il prossimo fine settimana”, si legge nel messaggio di Nadal diffuso dagli organizzatori della competizione. “Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europe devo fare ciò che è meglio per loro, in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere. Ho tanti ricordi bellissimi ed emozionanti di quando ho giocato in Laver Cup e non vedevo l’ora di ritrovarmi con i miei compagni di squadra e con Bjorn Borg nel suo ultimo anno da capitano. Auguro al Team Europe la miglior fortuna possibile, farò il tifo per loro da lontano”.

Laver Cup snobbata anche da Sinner: ma c’è Alcaraz

Al di là delle incognite sul futuro di Nadal, rimane il rammarico per un altro no eccellente al torneo: Rafa Nadal, infatti, si aggiunge a Jannik Sinner, che aveva gentilmente declinato l’invito. Altri giocatori che hanno dato forfait sono Alex de Minaur e Tommy Paul, per il Team Mondo, sostituiti rispettivamente da Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis. Attualmente i giocatori che hanno dato disponibilità a difendere i colori della selezione europea sono Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche altra sorpresa.