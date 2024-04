Laver Cup: Nadal nel Team Europa, sarà addio come Federer? A Madrid polemiche per l’incrocio col 16enne Blanch

Rafael Nadal prenderà parte all’edizione 2024 della Laver Cup e per lui potrebbe essere l’addio come avvenuto per Federer. A Madrid polemiche per l’incrocio con il 16enne Blanch, numero 1028 del ranking mondiale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Rafael Nadal sarà il giocatore più atteso al Masters 1000 di Madrid. Il giocatore spagnolo entra nel tabellone principale del torneo grazie al ranking protetto e dopo l’esperienza a Barcellona proverà a fare nuovi passi in avanti in direzione del Roland Garros. Nelle ultime ore è arrivata anche la decisione di prendere parte alla Laver Cup 2024 in cui gareggerà con il Team Europa e potrebbe essere anche il suo modo per dare l’addio al mondo del tennis così come accaduto per Federer.

Nadal contro Blanch: le polemiche a Madrid

E’ stato sorteggiato oggi il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid con Rafa Nadal che al primo turno trova sulla sua strada il 16enne Darwin Blanch. Il giocatore statunitense ha ottenuto una wild card dal torneo spagnolo ed entra nel tabellone principale anche un po’ a sorpresa. Sui social sono spuntate le immagini del momento in cui ha scoperto di doversi confrontare con una leggenda vivente come Nadal ma sono arrivate anche le prime polemiche. Per Rafa si tratta di un incrocio piuttosto fortunato visto che al primo turno trova sulla sua strada un 16enne di ottime prospettive che ha conquistato il suo primo punto ATP quando aveva solo 14 anni ma che in questo momento è il numero 1028 del mondo.

Laver Cup: Nadal con Alcaraz e Medvedev

Rafael Nadal parteciperà alla prossima edizione della Laver Cup che si svolgerà a Berlino e avrà come compagni di squadra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero 4 al mondo Daniil Medvedev e il numero 5 Alexander Zverev. Per il maiorchino sarà la quarta partecipazione alla competizione a squadre che mette di fronte il Team Europa contro il Team Mondo che avrà dalla sua parte Alex de Minaur e gli americani Taylor Fritz e Tommy Paul con il capitano che sarà il leggendario John McEnroe.

Nadal alla Laver Cup: addio come Federer?

Rafael Nadal potrebbe prendere parte alla competizione che si disputerà in Germania come ultimo atto della sua carriera. Il campione spagnolo negli ultimi mesi ha fatto i conti con tantissimi infortuni che non gli hanno permesso di giocare al livello che avrebbe voluto. A Barcellona è arrivata l’eliminazione al secondo turno contro de Minaur e ora si appresta a giocare sulla terra rossa di Madrid prima di provare forse per l’ultima volta l’esperienza del Roland Garros.

Proprio in occasione della Laver Cup nel 2022 è arrivato anche l’addio al tennis del suo amico Roger Federer. Lo svizzero scelse l’evento che in quell’occasione si svolse a Londra per giocare la sua ultima partita che lo vide in doppio proprio con Rafa Nadal. Un momento di grandissima emozione per Roger e per Rafa, così come per tutti gli appassionati di tennis.

“Sono molto felice di giocare la Laver Cup – ha dichiarato Nadal – Ho dei ricordi speciali di quel evento comprese tutte le emozioni vissute a Londra due anni fa giocando al fianco di Roger per l’ultima volta. In questa fase della mia carriera voglio solo sfruttare al meglio ogni opportunità che mi viene data. Fare squadra è sempre un’esperienza incredibile e mi è sempre piaciuto”.