ATP Madrid, Alcaraz scioglie i dubbi sulla sua presenza e avvisa Sinner: la lotta per il ranking s'infiamma

Video su Instagram per Carlitos, che rincuora i suoi sostenitori in vista del Masters 1000 di Madrid e sembra lanciare un segnale a Sinner: la situazione in ottica ranking.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ci sarà oppure no? Carlos Alcaraz sembra aver sciolto tutti i dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid. Attraverso un video sui social, il giovane campione spagnolo ha fatto sapere di essere al lavoro per esserci, restituendo il sorriso ai suoi tifosi, ancora affranti per la mancata partecipazione al torneo di Barcellona. Dopo aver saltato l’appuntamento in Catalogna, di cui era detentore del titolo, Carlitos non dovrebbe fare altrettanto col prestigioso appuntamento nella Capitale. In cui dovrà difendere il successo dello scorso anno (oltre che dell’edizione 2022).

Alcaraz, annuncio su Instagram: “Al lavoro per Madrid”

“Trabajando para llegar a Madrid!”. Vale a dire: “Lavorando per arrivare a Madrid”. Questo il messaggio diffuso su Instagram dal campione di Murcia, corredato da un video in cui Alcaraz si mostra alle prese con un duro allenamento senza racchetta, su un campo in terra rossa. Nessuna fasciatura all’avambraccio stavolta, vale a dire il motivo per cui aveva dovuto rinunciare al Masters 1000 di Montecarlo e, di conseguenza, anche al successivo torneo di Barcellona. Questa volta sembra davvero tutto ok per Alcaraz, che dovrebbe scendere in campo a Madrid, pur partendo da numero 2 del seeding (il numero 1 sarà Sinner).

Il messaggio di Carlitos a Jannik: lotta serrata per il ranking