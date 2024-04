ATP Montecarlo, Alcaraz si ritira per l'infortunio al braccio: assist a Sinner. Sonego al posto di Carlitos

Ufficiale, niente Masters 1000 di Montecarlo per Carlitos: tutta colpa del problema al braccio destro. Sinner vicino alla conferma da numero 2, in tabellone entra Sonego.

Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi: Carlos Alcaraz non prenderà parte all’ATP di Montecarlo. Lo spagnolo ha provato fino all’ultimo a recuperare dall’infortunio all’avambraccio destro che lo aveva costretto a ricorrere a una vistosa fasciatura. Niente da fare. Il problema non è risolvibile in tempi brevi. Lo ha annunciato lo stesso Carlitos con un toccante post su Instagram. Al suo posto, come lucky loser, Lorenzo Sonego.

ATP Montecarlo, ufficiale: Alcaraz costretto al ritiro

Così lo spagnolo su Instagram: “I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! I was really looking forward to playing… See you next year!”. Vale a dire: “Ho lavorato duramente a Montecarlo e ho cercato di recuperare fino all’ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare! Non vedevo davvero l’ora di giocare… Ci vediamo l’anno prossimo!“.

Alcaraz fuori, Sinner vicino alla conferma come numero 2

Già in allenamento lo spagnolo, numero 3 nella classifica ATP, era apparso sofferente. Al punto da essere costretto a chiudere anzitempo una seduta. Ora la comunicazione ufficiale del ritiro, che spiana la strada a Jannik Sinner verso la conferma in seconda posizione nel ranking: al rosso di San Candido “basterà” arrivare nuovamente in semifinale, come l’anno scorso, per difendere la posizione da Carlitos, che non perderà punti non avendo giocato nel Principato neppure nel 2023.

Sonego rientra da lucky loser: sfiderà Auger-Aliassime

E intanto, come anticipato, al posto di Alcaraz nel main draw ci sarà Lorenzo Sonego. Il torinese sfiderà dunque il canadese Felix Auger-Aliassime nei sedicesimi di finale: match in programma domani. Auger-Aliassime al primo turno ha eliminato Luca Nardi, mentre la corsa di Sonego si era interrotta nelle qualificazioni: dopo il successo in tre set sul belga Goffin, l’eliminazione nella seconda e decisiva partita per mano dello spagnolo Bautista Agut. Poi il ripescaggio da lucky loser, il giorno dopo la cocente eliminazione nel doppio in tandem con l’amico Jannik Sinner, per mano della coppia belga formata da Joran Vliegen e Sander Gillé.