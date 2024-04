ATP Montecarlo, Alcaraz stop in allenamento: è allarme. Bublik si ferma e fa giocare una raccattapalle

Spia rossa: Carlitos costretto a interrompere la sua seduta d'allenamento a causa di un problema all'avambraccio. Siparietto curioso durante il match del kazako.

Rischia di non cominciare sotto i migliori auspici il Masters 1000 di Montecarlo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è atteso tra i grandi protagonisti sulla terra rossa dell’esclusivo torneo del Principato, uno dei più antichi e prestigiosi della scena internazionale. Deve fare i conti però, a quanto pare, con qualche problemino di natura fisica. Ai più non è sfuggito un dettaglio nelle immagini dei suoi allenamenti diffusi sui social. Ed è arrivata poi anche notizia di uno stop in allenamento.

Alcaraz, fasciatura all’avambraccio in allenamento

Già dai video diffusi su Instagram dai social media manager del torneo monegasco si può “apprezzare” la vistosa fasciatura all’avambraccio destro dello spagnolo, tra il gomito e il polsino. L’indizio, piuttosto inequivocabile, di qualcosa che non va per il verso giusto. Nelle immagini non si nota molto altro, se non l’insistenza di Carlitos nel provare i colpi col braccio destro, quasi a volerne saggiare in continuazione le risposte alle varie sollecitazioni.

Montecarlo, lo stop di Alcaraz e l’allarme sullo spagnolo

Anche il giornalista spagnolo German Abril ha pubblicato sul suo account X un video di Alcaraz in allenamento. Seduta che Carlitos ha dovuto interrompere in anticipo per precauzione. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma ovviamente si è accesa una spia rossa, è risuonato un campanello d’allarme a proposito dello stato di salute dello spagnolo. Che già a inizio stagione, per la verità, ha avuto a che fare con qualche guaio di troppo che ha influito inevitabilmente sui suoi risultati.

