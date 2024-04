Il calendario di tutte le partite del torneo di Montecarlo, Masters-1000 ATP che si disputa dall'8 al 14 aprile 2024 sulla terra rossa

Il Torneo di Montecarlo, è un Masters-1000 e si disputa nel Principato di Monaco dall’8 al 14 aprile 2024. Si gioca sulla terra rossa del Montecarlo Country Club. Il montepremi è di 6milioni di euro; chi vince si porterà a casa quasi 1 milione oltre ai 1000 punti della classifica Atp. In gara tutti i migliori tennisti del momento. Forfait per Nadal. Testa di serie numero 1 è Djokovic, numero 2 Jannik Sinner che un anno fa arrivò fino alla semifinale; numero 3 Alcaraz che qui potrebbe prendere punti importanti e numero 4 Medvedev. Sinner è nella parte bassa del tabellone, salta il primo turno e accede direttamente al secondo come tutti i migliori 8 in gara. Nella semifinale ideale dovrebbe incontrare, per l’ennesima volta Medvedev. Ma prima dovrebbe incontrare sul suo cammino alcuni specialisti della terra battuta: particolarmente temibile l’eventuale quarto contro Rune. Contro il tennista danese potrebbero giocare due degli altri azzurri presenti in tabellone: Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini inseriti anch’essi nella parte bassa del maindraw. Altro italiano in gara Lorenzo Musetti nella parte altissima del tabellone.

Primo turno

I primi otto del tabellone accedono direttamente al secondo turno

[1] Djokovic (SRB)-bye Safiullin (RUS)-[Q] Munar (SPA) Mannarino (FRA)-Fils (FRA) [13] Fritz (USA)-MUSETTI (ITA) [11] DeMinaur (AUS)-Wawrinka (SVI) Griekspoor (OLA)-Koepfer (GER) Popyrin (AUS)-[Q] Moutet (FRA) [6] Rublev (RUS)-bye [3] Alcaraz (SPA)-bye Auger Aliassime (CAN)-[Q] NARDI (ITA) Giron (USA)-Zhang (CIN) [14] Humbert (FRA)-[Q] Coria (ARG) [10] Hurkacz (POL)-Draper (AUS) [Q] Bautista Agut (SPA)-[LL] Diaz Acosta (ARG) Tabilo (CIL)-[Q] O’Connell (AUS) [8] Ruud (NOR)-bye [5] Zverev (GER)-bye Ofner (AUT)-Evans (GBR) Jarry (CIL)-Etcheverry (ARG) [12] Tsitsipas (GRE)-Djere (SRB) [15] Khachanov (RUS)-Norrie (GBR) F. Cerundolo (ARG)-[LL] Altmaier (GER) Monfils (FRA)-Thompson (AUS) [4] Medvedev (RUS)-bye [7] Rune-bye ARNALDI (ITA)-Nagal (IND) BERRETTINI (ITA)-Kecmanovic (SRB) Dimitrov (BUL)-Vacherot (MON) [16] Bublik (KAZ)-Coric (CRO) Baez (ARG)-Struff (GER) Korda (USA)-Davidovich Fokina (SPA) [2] SINNER (ITA)-bye

Dove vedere le partite del torneo di Montecarlo in diretta

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo e sulla piattaforma NOW. Inoltre, il torneo è disponibile in streaming su Tennis TV

