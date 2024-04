ATP Montecarlo, Sinner-Korda diretta live

In carriera Sinner e Korda si sono affrontati due volte. Il primo match risale nel 2021 e ad avere la meglio fu l’altoatesino sul cemento di Washington. Dal retrogusto amaro, invece, il match ad Adelaide ai quarti di finale nel quale l’americano passò in due set (5-7, 1-6). I due tennisti non si sono mai affrontati su un campo in terra rossa.