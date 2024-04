ATP Montecarlo, Nardi entra nel tabellone principale: ora tocca a Sonego. Musetti al debutto con Fritz

Seconda giornata di qualificazioni e ancora una vittoria per Luca Nardi che si guadagna un posto nel tabellone principale di Montecarlo. Oggi Musetti debutta contro lo statunitense Fritz

Seconda giornata di gare e seconda vittoria per Luca Nardi che si guadagna l’accesso al tabellone principale di Montecarlo. Il giovane tennista italiano ha battuto dopo una vera e propria battaglia il francese Alexandre Muller. In campo anche Lorenzo Sonego nelle qualificazioni, mentre nel pomeriggio si comincia con le gare dei 32esimi di finale che vedranno in campo anche Lorenzo Musetti alle prese con un match molto complicato contro lo statunitense Taylor Fritz.

Nardi in rimonta: supera Alexandre Muller

Mai dare Luca Nardi per sconfitto. L’atleta di Pesaro ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore molto solido dal punto di vista mentale. La prima sfida nelle qualificazioni contro il francese Pouille, lo aveva visto decisamente più sicuro e di qualità. Situazione diversa oggi con Nardi che ha sofferto contro l’altro transalpino Alexandre Muller che ha vinto il primo set, prima della reazione di Nardi capace di vincere con un doppio 6-4 gli altri due set e guadagnarsi un posto nel tabellone di Montecarlo. Per l’azzurro reduce dalla vittoria a Napoli si tratta di una vittoria molto importante.

Fognini spiega la rinuncia a Montecarlo

Alle qualificazioni del torneo del Principato avrebbe dovuto partecipare anche Fabio Fognini che però ha deciso di dare forfait dopo le fatiche di Marrakech: “Tutti sanno quanto io ami questo torneo. Purtroppo il mio fisico non è pronto in questo momento e devo prendermi qualche giorno per riposarmi e rimettermi in forma. Montecarlo è la mia seconda casa. Spero di aver un’altra opportunità”.

Arnaldi, cambia l’avversario al primo turno

Nel frattempo cambia l’avversario di Matteo Arnaldi al torneo di Montecarlo. L’azzurro al primo turno avrebbe dovuto sfidare il finlandese Emil Ruusuvuori che però proprio alla vigilia del torneo ha deciso di dare forfait. Per il tennista ligure ci sarà un “lucky loser”; un giocatore sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni.