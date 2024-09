Coppa Davis, Volandri prende tempo sulle convocazioni. Sinner, Musetti e il doppio: tutti i dubbi del capitano

L’Italia ha conquistato il primo posto nel gruppo A di Coppa Davis e ora attende il sorteggio in programma giovedì per conoscere la sua avversaria tra Argentina e Australia e sulle convocazioni ci sono tanti dubbi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia ha fatto alla grande il suo dovere nel gruppo A di Coppa Davis. A Bologna, gli azzurri di Filippo Volandri sono riusciti a centrare la qualificazione con un giorno di anticipo (anche grazie al Brasile) e poi sono andati anche a prendersi il primo posto con il successo finale contro l’Olanda. E ora l’obiettivo si sposta sulle Final Eight di Malaga.

Volandri esalta il gruppo Italia

Filippo Volandri ha sempre parlato di “famiglia allargata” facendo riferimento alla squadra italiana di Davis. A Bologna c’è stata la prima di Flavio Cobolli, il ritorno alla grande di Berrettini e la “visita” di Sinner ma il gruppo è molto più ampio: “E’ un risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme, devo ringraziare i ragazzi e tutte le persone che stanno lavorando alle loro spalle, sono tante e tutti hanno fatto la loro parte. Ma devo ringraziare anche i ragazzi che non erano qui, ne posso portare solo cinque ma ne ho il doppio che avrei potuto portare”.

Convocazioni ancora da decidere

Volandri si nasconde un po’ quando viene stuzzicato sulla squadra che scenderà in campo a Malaga: “Non so quando farò le convocazioni, quelle di un paio di mesi prima servono a poco, quello che abbiamo capito è che conta come stanno i ragazzi una settimana prima ed è quello il momento più delicato, quando devo dire a qualcuno che non farà parte della squadra ma novembre è ancora lontano”. Ora sulla strada degli azzurri una tra Argentina o Australia: “Non ho idea di quello che è successo negli altri gironi, cominceremo a pensarci dalla settimana prossima”.

Sinner, Musetti e il doppio: tutti i dubbi di Volandri

Non sarà semplice riuscire a stilare la lista dei convocati per le Final 8 di Malaga che vivranno il primo appuntamento giovedì 19 settembre con il sorteggio che definirà anche l’avversaria degli azzurri tra Argentina e Australia (quest’ultima affrontata in finale nella scorsa edizione). Sono tanti i talenti a disposizione di Volandri e basti pensare che Berrettini per il ranking è solo il sesto della lista italiana. A Bologna non c’erano Sinner e Musetti, entrambi potrebbero tornare a disposizione per la Final Eight spagnola ma bisognerà valutarne la condizione dopo il tour in Asia che si concluderà il 13 ottobre e il ritorno in Europa con gli ultimi tornei della stagione.

Difficile pensare di tirar fuori dalla squadra Berrettini dopo quanto fatto a Bologna ma la prima valutazione che dovrà fare il capitano Volandri è quella su quanti singolaristi convocare. Se saranno tre la scelta dovrebbe ricadere su Sinner, Musetti e probabilmente Berrettini lasciando però fuori due giocatori in ascesa come Arnaldi e Cobolli. Ma il tecnico azzurro potrebbe anche decidere di rinunciare al doppio Bolelli-Vavassori che quest’anno si è reso protagonista di ottimi tornei ma che a Bologna ha vinto solo una partita su 3, portando solo uno dei due e decidendo di allargare a 4 la lista dei singolaristi.