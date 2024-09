Coppa Davis, Volandri rinuncia a Sinner e Musetti: c’è Berrettini. Le parole di Lorenzo innescano la polemica

Il capitano Filippo Volandri ha comunicato i giocatori che parteciperanno alla prima fase di Coppa Davis a Bologna: Musetti e Sinner non ci saranno, il ruolo di leader tocca a Matteo Berrettini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una scelta prevista, una forse un po’ meno. L’Italia arriva al primo appuntamento della Coppa Davis con qualche incognita in più del previsto visto che nella squadra che affronterà il girone di Bologna non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Tocca dunque a Matteo Berrettini il ruolo di leader di questa squadra azzurra.

Volandri riparte da Berrettini

A Malaga era stato il secondo “capitano non giocatore” dell’Italia, ora Matteo Berrettini torna nel ruolo che più gli compete in campo e di fatto leader della squadra azzurra che scenderà in campo a Bologna. Con lui ci saranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli come possibili singolarità e l’affiatata coppia di doppio composta da Andrea Vavassori e da Simone Bolelli. L’esordio è previsto l’11 settembre contro il Brasile, mentre il 13 ci sarà la sfida al Belgio e poi il 15 la partita forse più complicata contro l’Olanda.

“Le scelte sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti – ha spiegato Volandri – Abbiamo sempre cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei ragazzi perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno ma anche di salvaguardare la loro salute fisica e psicologica. Jannik ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna ma in accordo con i vertici federali e con il suo staff, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero”.

Le parole di Musetti

E’ stato lo stesso Musetti a comunicare via social la scelta (condivisa) di non prendere parte alla prima fase di Coppa Davis, una decisione che ha lasciato un po’ di sorpresa: “Dopo un confronto con il capitano, il team e lo staff della Fitp, dove abbiamo valutato la mia attuale condizione psicofisica, e gli obiettivi che ci riguardano da qui a fine anno, abbiamo preso di comunica accordo la decisione che non sarò a Bologna per la Coppa Davis – ha detto il toscano – E’ stata una decisione sofferta e mi dispiace dover rinunciare a questo nuovo importante appuntamento con la maglia azzurra a cui tengo tantissimo. Sono sicuro che i ragazzo si faranno valere, io farò il tifo con la stessa passione con cui ho difeso i colori azzurri a Parigi, e spero di ritrovare i miei compagni a Malaga”.

Musetti e Sinner fuori: le inevitabili polemiche

Stavolta a scatenare le polemiche sulle convocazioni di Coppa Davis non è l’assenza di Jannik Sinner, alle prese con una stagione lunghissima e piena di impegni, bensì quella di Lorenzo Musetti. Il numero 2 azzurro è reduce da un’ottima seconda parte di stagione in cui ha messo in evidenza tutto il suo talento. E le polemiche sono dovute a una domanda un po’ provocatoria che alcuni tifosi di Sinner lanciano sui social: “Chissà se anche quest’anno ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di parlare di “caso nazionale” o se magari visto che si parla di Musetti non ci saranno accuse”. Un pensiero, questo, condiviso da molti sui social. Stupisce invece decisamente meno l’assenza di Luciano Darderi, che dopo una stagione zeppa di tornei, nelle ultime uscite era apparso molto stanco e con la necessità di provare a ritrovare un po’ di energie.