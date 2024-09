Us Open, Fritz vince maratona con Tiafoe e aspetta Sinner in finale: il segreto dell'impresa

Il californiano ha vinto il derby battendo per la settima volta su otto il connazionale. Adesso la finale contro il numero uno al mondo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Più che una semifinale di tennis è sembrata una lunga ed estenuante maratona. Alla fine il derby a stelle e strisce di Flushing Meadows se lo è aggiudicato Taylor Fritz, con buona pace di Frances Tiafoe sconfitto dopo una vera e propia battaglia. Per il 26enne californiano, nativo di San Diego, manca solo un match per arrivare all’ambito titolo. Peccato solo che lo debba giocare contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Non un dettaglio da poco ma un appuntamento da non perdere per l’ultimo slam stagionale.

Da 18 anni un americano non arrivava in finale

L’ultima volta che un americano era arrivato in finale agli US Open era il 2006. E non andò neppure bene ad Andy Roddick che si fece sfilare il titolo da Roger Federer. Diciotto anni dopo, però, un altro esponente del movimento tennistico a stelle e strisce può riprovarci. Si tratta di Taylor Fritz che ha via via superato ogni ostacolo fino anche al derby con Frances Tiafoe per regalarsi questa meravigliosa opportunità. Ha vinto in rimonta il californiano, in un incontro che è durato cinque set e oltre tre ore: (4-6, 7-5, 4-6, 6-4 e 6-1 in 3h18)

Prima grande chance per Fritz

Per Fritz è la prima finale in uno slam e ha scelto proprio l’ultimo stagionale per togliersi la soddisfazione. Quando si dice chiudere in bellezza o almeno provarci, considerato che c’è ancora una sfida da giocare e che è la più importante di tutte. “Questo è il motivo per cui faccio quello che faccio e lavoro così duramente, sono in finale agli US Open. È un sogno diventato realtà. Uscirò e darò tutto quello che ho, non vedo l’ora” ha raccontato a fine partita il californiano.

Fritz aveva battuto già Tiafoe in sei dei sette incontri. È stata la prima semifinale tutta americana da quella giocata e vinta da Andre Agassi contro Robin Ginepri nel 2005, la quinta nel XXI secolo. Come nel 2022, quando perse con Alcaraz, Frances era sul punto di raggiungere la finale dopo aver giocato, proprio come quella volta, cinque set.

Tiafoe ci ha creduto nei primi tre set e in parte del quarto set. “È stato incredibile dal basso, mi ha superato e mi sono detto che dovevo continuare a giocare, a lottare, che se non avessi dato tutto me ne sarei pentito per molto tempo. Ho fatto tutto il possibile per restare in partita. Una cosa importante è che sentivo che non stavo facendo nulla di sbagliato , che mi stava semplicemente superando. L’ho accettato, ho detto che andava bene e mi ha aiutato a calmarmi ”, ha spiegato Taylor.

Il momento che ha segnato la rinascita di Frtiz e la sua vittoria finale è stato un punto conquistato dopo uno scambio di 17 colpi , che lo ha portato sul 5-4 e poi a vincere il quarto set, aiutato da un paio di falli e alcuni errori di Tiafoe. Ha segnato 11 punti di fila, con i quali ha chiuso il set e aperto quello successivo con un break e un devastante 4-0. Il suo rivale ha provato a reagire ma era troppo tardi per ottenere due pause. Oltre al premio finale, la vittoria riporta Fritz nella top-10 (7°) e lo colloca al 5° posto nella classifica per le ATP Finals.

Adesso c’è Sinner sulla via del californiano

Ma il bello arriva ora per il 26enne di San Diego che domani affronterà Jannik Sinner. La pressione è tanta, inevitabile che sia così data la pesante posta in palio. Peraltro Fritz già contro Tiafoe ha mostrato di avvertirla iniziando timidamente e non gestendo al meglio tutti i momenti chiave dell’incontro. Sa già, il californiano, che servirà la prestazione perfetta per arricchire la bacheca personale con quello che diventerebbe il trofeo più importante in assoluto.