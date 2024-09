Us Open, finale Sinner-Fritz: orario e dove vederla in tv e in streaming

L'atto conclusivo di Flashing Meadows è in programma domani, l'azzurro cercherà di centrare il secondo Slam della carriera dopo gli Australian Open

Il primo ha battuto Draper in tre set (sudatissimi), il secondo ha vinto una maratona al quinto set contro Tiafoe nel derby a stelle e strisce: Sinner e Fritz si affronteranno domani sera per la finale degli Us Open, ecco come seguirla in diretta.

Sarà Sinner-Fritz la finale degli US Open di tennis 2024, ultimo atto dell’ultimo Slam di un’annata storica per il tennis italiano. Dopo le vittorie contro Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Cristopher O’Connell, Tommy Paul, Daniil Medvedev e Jack Draper, l’azzurro, dopo essere diventato il primo italiano sia a vincere l’Australian Open che a diventare numero uno del mondo nel ranking Atp, sarà anche il primo a giocare la partita che vale il trofeo di Flushing Meadows.

A che ora si gioca la finale degli Us Open

Appuntamento alle ore 20 italiane di domenica 8 settembre 2024, quando a New York saranno le 2 del pomeriggio. E la partita sarà visibile sia in chiaro che a pagamento.

Dove vedere Sinner-Fritz in tv e in streaming

La finale dello Slam di New York andrà in diretta televisiva su Supertennis – in chiaro al canale 64 del digitale terrestre – e sui canali Sky (Sport Uno sul 201 e Sport Tennis sul 203). La partita sarà visibile anche in streaming su NOW e su SkyGo.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Sinner e Fritz si sono incrociati per 2 volte in carriera. 1-1 il conteggio precedenti. In entrambi i casi si è giocato a Indian Wells, dunque sulla stessa supefcie di US Open: cemento outdoor. Nel 2021 agli ottavi di finale vinse Fritz in due set; nel 2023 ai quarti di finale vinse Sinner in tre set. L’edizione 2024 dello US Open entrerà nella storia del tennis per il montepremi assegnato ai suoi partecipanti: la cifra totale è di 75 milioni di dollari, che ritocca verso l’alto di 10 milioni l’edizione dell’anno scorso! Ai vincitori dei due singolari 3,6 milioni di dollari.