US Open, il montepremi straccia tutti i record: ecco quanto guadagnerebbe Sinner in caso di vittoria

L'edizione 2024 dello US Open registra un nuovo incredibile montepremi da record, avvicinandosi molto ai 70 milioni euro: ecco quanto si guadagna turno per turno e quanto potrebbe aggiudicarsi Sinner in caso di successo

È tempo dello US Open, torneo conclusivo della stagione sul cemento nordamericano e ultimo slam stagionale dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. US Open che per l’edizione 2024 ha deciso di infrangere tutti i record riguardanti i montepremi nel tennis, con la soglia dei 60 milioni di euro che viene superata per la prima volta nella storia. Andiamo a vedere quanto vale ogni singolo turno, compreso quanto potrebbe guadagnare Jannik Sinner in caso di vittoria.

Il montepremi da record

Dopo che lo scorso Wimbledon aveva segnato un nuovo record con il montepremi di 59.370.000 euro, lo US Open non è stato certo a guardare, superando la soglia dei 60 milioni e superando di non poco quello messo in palio dallo slam londinese. Il montepremi dell’ultimo major del 2024 tocca infatti l’impressionante cifra di 68.293.514 euro.

L’aumento in confronto al 2024 e i montepremi più alti negli slam

Un aumento di circa 9,5 milioni di euro rispetto all’edizione 2023, ovvero un aumento del 23%, che era la più ricca di sempre negli slam prima di venire superata proprio dall’ultima edizione di Wimbledon.

Questi i montepremi più alti nella storia degli slam

US Open 2024: 68.293.514 €

Wimbledon 2024: 59.370.000 €

US Open 2023: 58.714.000 €

Roland Garros 2024: 53.478.000 €

Australian Open 2024: 53.083.320 €

Wimbledon 2023: 51.390.919 €

Punti e montepremi turno per turno

Questo aumento si rispecchia in tutti i turni a partire dalle qualificazioni. Basti pensare che una sconfitta al primo turno varrà la bellezza di 100 mila dollari (più di 91.000 €), mentre il vincitore l’incredibile si porterà a casa un assegno da 3.293.514 €.

Il montepremi e i punti ATP in palio turno per turno:

Primo turno qualificazioni: 22.871 € e 8 punti ATP

Secondo turno qualificazioni: 34.764 € e 16 punti ATP

Terzo turno qualificazioni: 47.573 € e 30 punti ATP

Primo turno: 91.486 € e 10 punti ATP

Secondo turno: 128.081 € e 50 punti ATP

Terzo turno: 196.695 € e 100 punti ATP

Ottavi di finale: 297.331 € e 200 punti ATP

Quarti di finale: 484.878 € e 400 punti ATP

Semifinale: 914.865 € e 800 punti ATP

Finale: 1.646.575 € e 1300 punti ATP

Vittoria: 3.293.514 € e 2000 punti ATP

