Sorteggio US Open: Sinner sfortunato, Alcaraz e Medvedev sulla sua strada. Musetti e Berrettini esordi ok

Sorteggiato il tabellone maschile singolare degli US Open, con il percorso di Sinner che somiglia molto a quello dell'ultimo Wimbledon. Speranze di andare avanti per Musetti, Cobolli e Arnaldi, mentre per sognare Berrettini dovrà battere Fritz

Estratto il tabellone maschile singolare degli US Open 2024, ultimo slam dell’anno, con il teorico percorso del n°1 del mondo Jannik Sinner che ricorda molto quello di Wimbledon, con Daniil Medvedev possibile avversario ai quarti, Carlos Alcaraz in semifinale e Novak Djokovic in finale. Esordi tutto sommato agevoli per Flavio Cobolli contro James Duckworth, Matteo Arnaldi con Zachary Svajda, Matteo Berrettini contro Albert Ramos-Vinolas e Lorenzo Musetti con Riley Opelka. Più sfortunati invece quelli di Lorenzo Sonego, che all’esordio se la dovrà vedere con il beniamino di casa e testa di serie n°14 Tommy Paul, Luca Nardi, che invece affronterà Roberto Bautista-Agut, Fabio Fognini, contrapposto a Thomas Machac, e Luciano Darderi contro Sebastian Baez.

Il teorico percorso di Sinner

Messa quasi definitivamente alle spalle la questione doping – si attende ancora di capire se la Wada farà ricorso -, Jannik Sinner può finalmente concentrarsi sugli US Open, dove andrà a caccia del secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto in Australia a inizio anno. Guardando il labello si capisce però che non sarà affatto un torneo semplice per il n°1 del mondo, che avrà un esordirà con Mackenzie McDonald, per poi – in caso di passaggio – affrontare nell’ordine Alex Michelsen, Nicholas Jarry e Tommy Paul sino agli ottavi.

I problemi per Jannik arrivano però a partire dai quarti. Per raggiungere la sua seconda finale in un major – con ogni probabilità contro uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev -, Sinner dovrà infatti fare quello che non è riuscito a Wimbledon e al Roland Garros, ovvero battere Daniil Medvedev ai quarti e Carlos Alcaraz in semifinale.

Questo il teorico percorso di Sinner in caso di finale:

1° turno: McDonald

2° turno: Michelsen

3° turno: Jarry (26)

Ottavi di finale: Paul (14)/Fils (24)

Quarti di finale: Medvedev (5)

Semifinale: Alcaraz (3)

Finale: Djokovic (2)/Zverev (4)

Le altre teste di serie azzurre: esordio ok per Musetti, Arnaldi e Cobolli

Abbastanza fortunato il sorteggio per Lorenzo Musetti, che all’esordio agli US Open se la vedrà con il gigante Reilly Opelka, il quale ha sempre battuto il carrarino nei tre precedenti ma è rientrato in campo di recente dopo un’assenza di quasi due anni per infortunio. Il primo vero e proprio ostacolo per l’azzurro sarà il teorico terzo turno contro Holger Rune, partita che ci dirà tanto sulle aspettative e ambizioni di Musetti per il resto della stagione sul cemento dopo l’incredibile bronzo conquistato a Parigi 2024.

Anche Matteo Arnaldi dovrebbe partire favorito nel primo turno contro la wild card statunitense Zachary Svajda, così come nel secondo contro Roman Safiullin. Difficile invece possa sorprendere Hubert Hiurkacz al terzo turno. Discorso simile per Flavio Cobolli, soprattutto dopo l’ultimo incredibile mese, che non dovrebbe avere troppi problemi a sbarazzarsi di James Duckworth all’esordio e di uno tra Pavel Kotov e Zizou Bergs al secondo turno. Ma anche per lui è difficile pensare di poter guardare oltre il terzo turno contro Daniil Medvedev.

I primi turni delle altre teste di serie azzurre

Musetti (18)-Opelka

Arnaldi (30)-Svajda

Cobolli (31)-Duckworth

Gli altri azzurri: Berrettini esordio ok, poi Fritz. Sonego sfortunato

Sorteggio non fortunatissimo per Matteo Berrettini, che – dopo un primo turno che si prospetta molto agevole con l’esperto Albert Ramos-Vinolas – dovrà con ogni probabilità vedersela con il n°1 statunitese Taylor Fritz, sempre vincente nei tre precedenti tra i due giocatori brandizzati Hugo Boss. In caso di successo il romano però potrebbe anche sognare i quarti contro Zverev visto al terzo e quarto turno si troverebbe ad affrontare con ogni probabilità Ugo Humbert e Casper Ruud, avversari alla sua portata.

Non semplici invece i primi turni degli altri azzurri, con Lorenzo Sonego che è sicuramente quello che ha avuto il sorteggio peggiore avendo pescato la testa di serie n°14 Tommy Paul. Più combattuti gli altri, con Fabio Fognini che se la vedrà con Thomas Machac, Luciano Darderi con la testa di serie n°21 Sebastian Baez e Luca Nardi che andrà a caccia della vittoria slam contro Roberto Bautista-Agut

I primi turni degli altri azzurri: