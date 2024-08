Tutti i risultati delle partite in calendario agli US Open 2024, il quarto Slam stagionale che si gioca a New York dal 26/8 all'8/9

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Gli US Open, sono il quarto e ultimo torneo del Grande Slam per la stagione 2024. Si giocano a New York, al Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows. La superficie degli US Open è il cemento Laykold, colorato di blu per consentire di vedere meglio la pallina in tv. Il campo principale è dedicato ad Arthur Ashe e può contenere fino a 24mila spettatori. L’edizione 2024 mette in palio un montepremi record di 75milioni di dollari. Il vincitore del torneo porta a casa 3,6milioni di dollari (lo sconfitto la metà); ma i premi sono elevatissimi a qualunque passaggio del turno. Anche solo partecipare a una partita del primo turno e perderla, consente al tennista di guadagnare 100mila dollari (oltre 90mila euro di oggi)! Agli US Open ci sono praticamente tutti i migliori tennisti del momento, anche se non in condizioni ideali. Testa di serie numero 1 è il nostro Jannik Sinner, infastidito dalla vicenda doping; numero 2 Nole Djokovic, campione uscente; numero 3 Carlos Alcaraz, 4 il tedesco Zverev. In semifinale possibili incroci Sinner-Alcaraz e Djokovic-Zverev. Nutritissima la squadra italiana con Musetti, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Fognini, Nardi e Darderi che possono essere, chi più chi meno, outsider del torneo.

Primo turno

Dal 26 al 28 agosto

[1] SINNER (ITA)-McDonald (USA) 27/8 ore 19.15 Michelsen (USA)-[Q] Spizzirri (USA) [WC] Wawrinka (SVI)-[Q] BELLUCCI (ITA) 27/8 alle 23.00 O’Connell (AUS)-[26] Jarry (CIL) [24] Fils (FRA)-[WC] Tien (USA) Munar (SPA)-[Q] Diallo (CAN) Purcell (AUS)-Vukic (AUS) [14] Paul (USA)-SONEGO (ITA) 28/8 ore 2.15 [11] Tsitsipas (GRE)-Kokkinakis (AUS) Borges (POR)-Coria (ARG) [WC] Schoolkate (AUS)-Daniel (GIA) [19] Auger-Aliassime (CAN)-Mensik (CZE) [31] COBOLLI (ITA)-Duckworth (AUS) 27/7 alle 21.30 Bergs (BEL)-Kotov (RUS) Marozsan (UNG)-[Q] Medjedovic (SRB) [5] Medvedev (RUS)-Lajovic (SRB) [3] Alcaraz (SPA)-[Q] Tu (AUS) Shapovalov (CAN)-Van De Zandschulp (OLA) Diaz Acosta (ARG)-Gaston (USA) [25] Draper (AUS)-Zhang (CIN) [22] Tabilo (CIL)-Goffin (BEL) Coric (CRO)-Mannarino (FRA) FOGNINI (ITA)-Machac (CZE) 27/8 ore 18.15 [16] Korda (USA)-Moutet (FRA) [10] De Minaur (AUS)-Giron (USA) [Q] Virtanen (FIN)-[Q] Halys (FRA) Navone (ARG)-Altmaier (GER) [23] Khachanov (RUS)-Evans (GBR) [30] ARNALDI (ITA)-[WC] Svajda (USA) 27/8 ore 20.15 [WC] Forbes (USA)-Safiullin (RUS) Lestienne (FRA)-Thompson (AUS) [7] Hurkacz (POL)-[Q] Skatov (KAZ) [8] Ruud (NOR)-[Q] Bu (CIN) Monfils (FRA)-[Q] Schwartzman (ARG) Carballes Baena (SPA)-[Q] Choinski (GBR) [27] Bublik (KAZ)-Shang (CIN) [17] Humbert (FRA)-Monteiro (BRA) Stricker (SVI)-Comesana (ARG) Ramos-Vinolas (SPA)-BERRETTINI (ITA) 26/8 ore 18.15 [12] Fritz (USA)- Ugo Carabelli (ARG) [15] Rune (DAN)-Nakashima (USA) Cazaux (FRA)-Carreno Busta (SPA) Nishioka (GIA)-Kecmanovic (SRB) [18] MUSETTI (ITA)-Opelka (USA) 26/8 ore 20.45 [29] Cerundolo (ARG)-Ofner (AUT) Mpetshi Perricard (FRA)-Etcheverry (ARG) [WC] Muller (FRA)-Walton (AUS) [4] Zverev (GER)-[LL] Marterer (GER) [6] Rublev (RUS)-Seyboth Wild (BRA) [WC] Eubanks (USA)-Rinderknech (FRA) [Q] Grenier (FRA)-[Q] Krueger (USA) [32] Lehecka (CZE)-Fucsovics (UNG) [21] Baez (ARG)-DARDERI (ITA) 26/8 ore 21.30 Nagal (IND)-Griekspoor (OLA) Hijikata (AUS)-Davidovich Fokina (SPA) [9] Dimitrov (BUL)-[Q] Jacquet (FRA) [13] Shelton (USA)-[WC] Thiem (AUT) NARDI (ITA)-Bautista Agut (SPA) 26/8 ore 17.00 Shevchenko (KAZ)-Koepfer (GER) [20] Tiafoe (USA)-Kovacevic (USA) [28] Popyrin (AUS)-Kwon (KOR) Martinez (SPA)-[Q] Kasnikowski (POL) Djere (SRB)-Struff (GER) [2] Djokovic (SBR)-[Q] Albot (MOL)

Secondo turno

Dal 28 al 29 agosto

Terzo turno

Dal 30 al 31 agosto

Ottavi di finale

Dall’1 al 2 settembre

Quarti di finale

Dal 3 al 4 settembre

Semifinali

Il 6 settembre

Finale

Domenica 8 settembre

Dove vedere le partite degli US Open in diretta tv

Le partite degli US Open 2024 sono una esclusiva della piattaforma SuperTennis e di Sky. Sulla piattaforma SuperTennis si può vedere in diretta sul digitale terrestre, la migliore partita del momento (e quindi quasi sicuramente gli italiani in campo). Su Sky invece si può vedere tutto. Facendo l’abbonamento con Now si possono vedere le partite principali e, con una particolare estensione, si possono vedere tutte le partite di tutti i campi di gioco

ABBONATI QUI A NOW E OTTIENI SUBITO LO SCONTO DEL 40%

Fonte: ANSA