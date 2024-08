Sinner-Michelsen Us Open 2°Turno LIVE: l'azzurro mette la freccia, ma l'americano trova il controbreak

Buona la prima, seppur con qualche difficoltà, per Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, dopo una partenza traumatica è riuscito a rialzare la testa e disinnescare il pericolo McDonald, superandolo in quattro set. Una prova più autorevole che di qualità per il numero uno al mondo capace di far valere il proprio tasso tecnico in una partita che si era messa nel peggiore dei modi fin da subito. Se McDonald è stato archiviato e francobollato, adesso l’asticella per l’azzurro si alza esponenzialmente vista la spensieratezza di un Alex Michelsen che ha poco da perdere e allo stesso tempo viene considerato da molti il futuro del tennis a stelle e strisce.

1°Turno: SINNER-McDonald 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2)