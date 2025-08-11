Sancho, altro che top player: Inter e Juventus pronte a scommettere su un talento che s’è smarrito

Dopo il trasferimento allo United nel 2021 l’inglese non ha mantenuto il livello mostrato da giovanissimo al Borussia Dortmund: eppure le italiane sono pronte a puntare su di lui

I numeri di Jadon Sancho raccontano di un talento smarrito, che s’è perso dopo un promettente inizio di carriera al Borussia Dortmund, eppure Inter e Juventus sembrano pronte a scommettere ancora sul trequartista inglese: perché Sancho esercita questo fascino sui due club italiani?

Sancho, il baby prodigio del calcio inglese

Una personalità gigantesca, a volte eccessiva, e un talento calcistico fuori dal comune: con queste doti Jadon Sancho si presenta sul palcoscenico internazionale nella stagione 2017/18. Ha solo 17 anni quando il Borussia Dortmund lo fa esordire in Bundesliga, a 18 ne diventa titolare, a 19 chiude la sua prima vera stagione tra i “grandi” con numeri pazzeschi, 13 gol e 20 assist tra tutte le competizioni. Un’affermazione sorprendente per molti, ma non per il Borussia, che nell’estate del 2017 aveva pagato 8 milioni di euro al Manchester City per il suo cartellino, anche se Sancho non aveva giocato neanche una gara in prima squadra con i Citizens. E neanche per lo stesso attaccante, che lasciò gli inglesi perché pensava di non avere niente in meno rispetto ai titolari di Pep Guardiola.

L’esplosione al Borussia Dortmund

Quegli anni al Borussia Dortmund restano finora i più brillanti della carriera di Sancho, giocatore che palla al piede sa far tutto: dribbla come la migliore delle ali, ma non gioca con gli occhi solo sul pallone, anzi, rifinisce e verticalizza come un trequartista dalla visione di gioco eccezionale. E poi segna: chiude la stagione 2019/20 con 20 gol e 20 assist, la successiva con 16 reti e 20 assist. Proprio come Erling Brut Haaland, che gli gioca accanto, Sancho è il talento più puro del calcio europeo. Un talento, però, destinato a essere inghiottito da un vortice chiamato Manchester United.

Il flop al Manchester United

Nell’estate 2021 i Red Devils pagano 68 milioni di euro per il cartellino di Sancho, pronto però a trasformarsi in una delle vittime della gestione nevrotica dello United, che inizia la stagione con Ole-Gunnar Solskjaer in panchina e la finisce con Ralf Rangnick. L’arrivo di Erik Ten Hag segna il momento più buio: il rapporto col tecnico olandese e nel settembre 2023 Sancho viene messo fuori rosa e bandito dal centro sportivo del club inglese. La frattura è insanabile e lui torna in prestito al Borussia Dortmund, dove ritrova parte del suo talento e contribuisce al raggiungimento della finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid. Non è più il Sancho di prima, ma ha ancora sprazzi da grande giocatore. Anche il Chelsea lo capisce e scommette sul suo rilancio, prendendolo in prestito nell’estate 2024: ed è dai 5 gol e 10 assist in 41 partite della scorsa stagione con i Blues che Inter e Juventus si sono fatte conquistare.

Perché Sancho piace a Inter e Juventus

Un dato, in particolare, ha probabilmente provocato l’interesse dei due club italiani: Sancho ha firmato 2 gol e 3 assist tra quarti, semifinali e finale di Conference League, numeri che dimostrano come, in un contesto meno competitivo e in un calcio meno frenetico di quello della Premier, l’ormai 25enne inglese ha ancora qualcosa da dire, soprattutto nelle gare decisive. Rimettendolo in forma e soprattutto assicurandogli la fiducia di cui ha bisogno, Sancho potrebbe tornare a fare meraviglie, soprattutto in un campionato come la serie A, che viaggia ad un’intensità più bassa rispetto alla Premier League.