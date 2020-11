Il Bologna 2020-21 spende circa 20milioni netti per gli ingaggi dei giocatori della sua rosa. Una rosa piena di vecchie glorie ma anche di giovani di grandissima prospettiva. Il mix che sta consentendo ai felsinei di restare abbastanza tranquillamente in Serie A già da alcune stagioni, senza provocare dissesti di bilancio. I giocatori più costosi sono Soriano e Nicola Sansone che percepiscono un ingaggio di 1,6milioni a stagione. L’esperienza si paga e infatti al terzo posto nella classifica si trova un altro giocatore di grande esperienza come Gary Medel con uno stipendio di 1,5milioni di euro. Altri giocatori oltre quota 1milione sono: gli esperti Palacio, Santander e Poli e il giovane Orsolini. Il giovane gambiano Barrow, punta prolifica e imprevedibile dei rossoblu ha un ingaggio di 800mila euro a stagione.

Bologna 2020-21: gli ingaggi di Soriano, Orsolini, Barrow, Medel e tutti gli altri della rosa

Giocatore Ingaggio Roberto Soriano 1,6 Nicola Sansone 1,6 Gary Medel 1,5 Andrea Poli 1,1 Riccardo Orsolini 1,1 Rodrigo Palacio 1,1 Federico Santander 1 Lukasz Skorupski 0,9 Lorenzo De Silvestri 0,9 Stefano Denswil 0,8 Danilo 0,8 Mitchell Dijks 0,8 Andreas Skov Olsen 0,8 Musa Barrow 0,8 Ibrahima Mbaye 0,75 Nicolás Domínguez 0,7 Takehiro Tomiyasu 0,6 Jerdy Schouten 0,5 Mattias Svanberg 0,5 Aaron Hickey 0,45 Nehuén Paz 0,45 Ângelo da Costa 0,35 Emanuel Vignato 0,3 Arturo Calabresi 0,25 Andri Fannar Baldursson 0,15 Kingsley Michael 0,15

VIRGILIO SPORT | 06-11-2020 11:25