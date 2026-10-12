Gli stipendi di tutti i calciatori del Bologna 2026-27: da Orsolini a Bernardeschi, da Cambiaghi a Piccoli

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Il Bologna 2026-27 spende circa 45milioni lordi per gli ingaggi dei giocatori della sua rosa. Una rosa che ha perso diversi elementi importanti ma che ha fatto uno sforzo economico significativo per trattenere il suo leader, ossia Riccardo Orsolini che è anche nettamente il più pagato della rosa con oltre 4,5milioni di ingaggio lordo. Dietro di lui due new entry: l’ucraino Dovbyk e il rientrante Theate che prendono 3,7milioni a stagione. Poco di meno percepisce invece Bernardeschi, che resta uno dei leader del gruppo. Sfiorano i 3milioni anche gli ingaggi di Piccoli e Mbangula. Ancora piuttosto contenuti invece gli ingaggi di due ragazzi che hanno debuttato in Nazionale e che costituiscono le grandi scommesse di Sartori per quest’anno, ossia il portiere Pessina e l’ala sinistra Cambiaghi.

Bologna 2026-27: gli ingaggi di Orsolini, Dovbyk, Bernardeschi e tutti gli altri della rosa

Giocatore Ingaggio lordo

mln €/anno Riccardo Orsolini 4,6 Arthur Theate 3,7 Artem Dovbyk 3,7 Federico Bernardeschi 3,3 Roberto Piccoli 3,0 Samuel Mbangula 2,7 Juan Miranda 2,6 Lukasz Skorupski 2,2 Tommaso Pobega 1,8 Nicolò Casale 1,8 Nadir Zortea 1,5 Jens Odgaard 1,5 Matteo Darmian 1,5 Lewis Ferguson 1,3 Nikola Moro 1,2 Martin Vitik 1,1 Nicolò Cambiaghi 1,1 Emil Holm 1,0 Torbjørn Heggem 1,0 Jay Enem 0,7 Eivind Helland 0,7 Mikel Amondarain 0,6 Oussama El Azzouzi 0,5 Jesper Karlsson 0,5 Rahim Alhassane 0,4 Lorenzo De Silvestri 0,3 Massimo Pessina 0,2 Ukko Happonen 0,2 Mihajlo Ilić 0,2

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