Sinner-Draper Us Open semifinale LIVE: l'azzurro vince il primo set, equilibrio nel secondo

Non ha nessuna intenzione di smettere di stupire. Jack Draper affronta il numero uno al mondo con l’obiettivo di raggiungere la seconda finale ATP in carriera, dopo aver battuto Matteo Berrettini a Stoccarda. Percorso netto per l’inglese contro Zhang (ritirato), Diaz Acosta, Van De Zandschulp, Machac e De Minaur, demoliti tutti in tre set. Il figlio d’arte non è solo un ottimo tennista, ma anche un personaggio versatile. Quando non gioca a tennis, infatti, Draper fa il modello ed è rappresentato dalla stessa agenzia di Heidi Klum e Gisele Bundchen. Di recente l’atleta britannico è apparso su British Vogue.

1°Turno: Draper -Zhang 2-0 (vittoria per ritiro)

-Zhang 2-0 (vittoria per ritiro) 2°Turno: Draper -Diaz Acosta 3-0 (6-4, 6-2, 6-2)

-Diaz Acosta 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) 3°Turno: Draper -Van De Zandschulp 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

-Van De Zandschulp 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Ottavi di finale: Draper -Machac 3-0 (6-3, 6-1, 6-2)

-Machac 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) Quarti di finale: Draper-De Minaur 3-0 (6-3, 7-5, 6-2)