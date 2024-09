Sinner ufficializza Panichi e Badio: il preparatore e il fisioterapista con Jannik già nei tornei in Cina

Uno scatto su Instagram "ufficializza" l'inizio del rapporto di collaborazione dopo la dolorosa separazione dal duo Naldi-Ferrara per il caso Clostebol.

Adesso è ufficiale. Grazie a uno scatto su Instagram. Al via il rapporto di collaborazione tra Jannik Sinner e i nuovi membri chiamati a integrare lo staff dopo la dolorosa separazione dal duo Naldi-Ferrara, inevitabile dopo il caso Clostebol e il conseguente pasticcio doping che ha rischiato – e rischia ancora, almeno in linea puramente teorica – di costare carissimo all’italiano. Si tratta di Marco Panichi, guru della preparazione fisica, e Ulises Badio, fisioterapista: entrambi ex fedelissimi di Novak Djokovic. È stato lo stesso Jannik a ufficializzare l’inizio della collaborazione, dopo che sul web avevano iniziato a girare alcuni scatti che hanno preceduto l’annuncio vero e proprio.

Sinner ufficializza l’ingaggio di Panichi e Badio

“Benvenuti nella squadra Marco e Ulises”. Così, con un selfie, Jannik ha accolto i nuovi collaboratori del suo staff. Due ex scudieri di Novak Djokovic, Panichi fino a pochi mesi fa, Badio fino al 2022. Due professionisti molto apprezzati nel settore, che aiuteranno il numero 1 a mantenere una forma ottimale e ad affrontare le prossime, impegnative sfide. Un annuncio che ha posto fine a voci sempre più insistenti, che davano per prossimo l’ingresso dei due professionisti nello staff.

Il caso Clostebol e l’inizio delle voci sul nuovo preparatore

Che Panichi fosse in procinto di diventare il nuovo preparatore di Sinner, infatti, era nell’aria già da fine agosto. Jannik aveva fatto a meno di Giacomo Ferrara nelle settimane precedenti gli US Open, in cui di fatto si è autogestito, ricevendo preziosi consigli dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ma per impostare una preparazione a lungo termine, non poteva più fare a meno di una figura di riferimento. E Panichi, con cui ha trascorso la mattinata al Country Club delineando le prossime strategie, è quanto di meglio offriva il mercato. Eccoli insieme, nello scatto pubblicato su Instagram da Jonathan Sitzia (JonathanCt) e immediatamente “saccheggiato” dalle testate specializzate di tutto il mondo.

In Cina i prossimi impegni di Jannik: Pechino e Shanghai

Il professionista romano, coadiuvato dal fisioterapista argentino Ulises Badio, accompagnerà Sinner già a partire dalla trasferta cinese di fine settembre e inizio ottobre. Jannik è atteso dal torneo di Pechino, vinto lo scorso anno e dove dunque dovrà difendere i 500 punti conquistati nel ranking, e dal Masters 1000 di Shanghai, il penultimo dell’anno. Poi farà una comparsata a Riad per il Six Kings Slam, milionario torneo-esibizione insieme a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e altri big. Infine farà rientro in Europa per gli ultimi tornei (Vienna, Bercy) oltre che per le ATP Finals e le fasi finali di Davis. Ora potrà affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità e, soprattutto, con lo staff al completo.

Chi è Marco Panichi: la sua storia da Schiavone a Djokovic

Marco Panichi ha alle spalle una storia di tutto rispetto nel mondo della preparazione sportiva, in particolare nel mondo del tennis. Si è preso cura, infatti, di Francesca Schiavone, Fabio Fognini, Simone Bolelli e – per allargare lo spettro in campo internazionale – pure di Angelique Kerber e Li Na, prima di essere ingaggiato da Noval Djokovic inizialmente per un anno, dal 2017 al 2018, e una seconda volta dal 2019 all’inizio di quest’anno. Da un numero uno all’altro: adesso Panichi sarà al fianco di Sinner. Una liaison suggellata da uno scatto su Instagram, che in neanche un’ora ha già fatto il giro del mondo.