Sinner pensa all'ex preparatore di Djokovic, Fritz gelido sul caso doping: "Manca coerenza su tutta la linea"

Voci sempre più insistenti danno Marco Panichi e Claudio Zimaglia in procinto di entrare nello staff di Jannik: uno ha già lavorato con l'altoatesino, l'altro con Nole.

Anche gli US Open dovrà affrontarli in emergenza, come peraltro fatto negli ultimi tornei. Tra qualche settimana, però, Jannik Sinner dovrebbe avere nuovamente a disposizione il suo staff al completo. Uno staff rinnovato in due elementi, quelli che prenderanno il posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, il preparatore atletico e il fisioterapista silurati – seppur a malincuore – in conseguenza del pasticcio Clostebol, che stava per costare a Sinner una possibile squalifica per doping e che in ogni caso ne ha inficiato la reputazione: gli haters e i critici di Jannik sono improvvisamente lievitati in tutto il mondo negli ultimi giorni.

Sinner in cerca dei sostituti di Ferrara e Naldi

Chi sarà il nuovo preparatore del rosso di San Candido? E invece gli farà da fisio? Per il momento solo voci, indiscrezioni e rumors. Ma i segnali più insistenti e le voci più ricorrenti riguardano due nomi in qualche modo familiari al grande pubblico. Uno è una vecchia conoscenza di Novak Djokovic, un altro dello stesso Jannik Sinner. Per il ruolo di preparatore, infatti, la candidatura più accreditata è quella di Marco Panichi, a lungo nello staff di Nole che di lui si fidava ciecamente. Panichi e Djokovic hanno lavorato insieme per sette anni, lo scorso maggio invece le loro strade si sono separate.

Le indiscrezioni: Panichi e Zimaglia nello staff

E per il ruolo di fisioterapista? Tutti gli indizi portano in direzione di Claudio Zimaglia, che ha già lavorato in passato con Sinner: i due infatti hanno avuto modo di intraprendere lo stesso percorso ai tempi in cui Jannik era allenato da Riccardo Piatti. Ovviamente nulla filtra dall’entourage dell’altoatesino in merito ai nuovi innesti. Le tempistiche, però, sono abbastanza definite. Sia il nuovo preparatore atletico sia il nuovo fisioterapista dovrebbero essere annunciati alla conclusione degli US Open, in tempo per affiancare il numero 1 al mondo nell’ultima parte di questa intensa stagione, quella che porta alle ATP Finals.

Sinner e il caso doping,: il punto di vista di Fritz

Intanto non accennano a placarsi le polemiche su Sinner in merito al caso doping. Ne ha parlato anche la testata QuindiciZero, che riporta le caustiche dichiarazioni di Taylor Fritz: “Tutti hanno la loro opinione, ma alla fine non conta molto perché la verità la sanno solo lui e il suo team. Voglio credere che l’intera indagine sia stata svolta nella maniera corretta. Però vorrei dire che ci sono tante persone che vengono sospese e non possono giocare per un determinato periodo perché saltano i loro test”.

“Certo, saltarli tre volte è abbastanza difficile – ha aggiunto lo statunitense – ma ci sono delle situazioni bizzarre in cui può succedere. Tante persone vengono sospese per ragioni sfortunate, in questo caso credo che sia stato diverso non essendo avvenuta la sospensione e credo nel fatto che non ci sia stato niente di volontario. Penso solo che bisognerebbe essere più coerenti su tutta la linea, fra chi viene sospeso e chi non viene sospeso, fra chi viene squalificato e chi non viene squalificato”.