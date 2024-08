US Open, allarme Djokovic: interrotto l'allenamento con Rune, rischio ritiro. Sonego in finale a Winston-Salem

Problemi per il serbo, che si ferma a metà della seduta programmata insieme al danese: fan agitati, ma Novak è un lottatore. Intanto Sonego va a caccia del primo titolo del 2024.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

I fantasmi dell’infortunio al ginocchio tornano a materializzarsi per Novak Djokovic. Non ci sono conferme dirette, ma tutto lascia pensare a nuovi problemi di natura fisica per il campione serbo, fresco dell’agognato titolo olimpico cercato e inseguito per tutto il tempo della sua leggendaria carriera. L’allenamento congiunto con Holger Rune, infatti, è stato interrotto a metà, proprio quando Nole e il danese avrebbero dovuto trasferirsi da un campo secondario all’Arthur Ashe, il palcoscenico principale di Flushing Meadows. Per il momento Djokovic si è ritirato solo…dalla seconda parte dell’allenamento, ma sono fortissimi i rumors relativi a un possibile ritiro tout court dagli US Open.

Djokovic si ferma: non rientra in campo contro Rune

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Djokovic e Rune hanno dato vita a un’ora abbondante di allenamento intenso e di altissimo livello sull’altro campo. All’Arthur Ashe, però, si è presentato soltanto Rune, insieme al team del serbo con tanto di borsoni. Nole all’interno dello stadio teatro della finale e dei match principali non si è presentato. Rune ha trascorso metà dell’ora “prenotata” sul campo firmando autografi e scattando foto con gli spettatori, poi è stato invitato a spostarsi su un altro campo per proseguire la sua preparazione in vista dell’inizio del torneo, insieme a un altro sparring partner. Di Djokovic, invece, nessuna traccia.

Nole, è allarme per il possibile ritiro: fan preoccupati

Il numero 2 del mondo, pealtro, aveva disputato la prima parte della sessione insieme a Rune con il consueto tutore per il ginocchio destro. Evidentemente le sue condizioni sono peggiorate all’improvviso, al punto da indurre prudenzialmente Novak e il suo staff a cancellare la seconda parte della seduta. Circostanza che, ovviamente, ha messo in allarme i fan del serbo. Djokovic è un lottatore e spesso è sceso in campo anche alle prese con fastidi più o meno gravi e di varia natura. Sarà così anche questa volta? Oppure il problema è di tale portata da mettere a rischio la sua partecipazione al torneo?

Winston-Salem, Sonego batte Goffin: in finale Michelsen