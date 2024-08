Sonego in semifinale a Winston-Salem, sfida Goffin: l'esultanza dopo la vittoria su Kotov nei quarti è cult

Prosegue la cavalcata del torinese nell'ultimo torneo americano prima degli US Open: alle 22 il match contro il belga per centrare la prima finale nel 2024.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non ci sono solo Sinner, Musetti e Berrettini a trainare il rilanciatissimo movimento tennistico italiano, giusto per rimanere ai brillanti protagonisti del settore maschile. Lorenzo Sonego ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo di Winston-Salem, l’ultimo in programma negli Stati Uniti prima dell’inizio di Flushing Meadows. Per il torinese si tratta della prima semifinale del 2024 in un torneo del circuito ATP: il cemento americano sembra esaltarne le caratteristiche come non mai.

Winston-Salem, la clamorosa cavalcata di Sonego

Nei quarti di finale Sonego ha avuto ragione con grande autorevolezza di un avversario insidioso come Pavel Kotov, il russo che col suo gioco scorbutico, i consigli e le preghiere della mamma-assistente in tribuna è sempre un brutto cliente da affrontare. Partita in cui il torinese ha dato prova di essere in un ottimo stato di forma, rendendosi protagonista di una serie di difese e di recuperi esaltanti. Il tutto accompagnato da una precisione e da un’incisività al servizio decisamente incoraggianti.

Per il torinese vittoria su Kotov nei quarti e urlo virale

Il dominio di Sonego è testimoniato dal punteggio: 6-3 7-5. Nel primo set l’italiano ha strappato il servizio in modo chirurgico al russo e poi ha gestito la situazione con notevole sicurezza. Nel secondo, invece, ha sprecato diverse occasioni per fare il break, che ha poi trovato all’undicesimo gioco. Dopo aver tenuto il servizio e conquistato gioco, partita e incontro, Sonego si è lasciato andare a un’esultanza diventata immediatamente cult. “Uuuuhhhh, uuuhhhh”, le sue urla sovrumane in mezzo al campo. E poi, subito dopo: “Godo. Godo”. E ancora, una singolare “victory dance” stile robottino.

Tennis, orario e dove vedere la semifinale Sonego-Goffin

Per godere ancora e di più, Sonego dovrà battere questa sera un’altra vecchia volpe del circuito, il belga David Goffin che nei quarti s’è sbarazzato di Rinky Hijikata (6-1 6-3) e che in precedenza aveva fatto fuori Darderi. Appuntamento fissato per le 22, con diretta su Sky, NOW e Tennis Tv. Sonego, testa di serie numero 10, ha un’ottima occasione a disposizione per approdare per la prima volta in una finale in questa stagione iniziata in sordina e proseguita in crescendo. Nell’altra semifinale, a seguire, la sfida tra il numero 11 del seeding e idolo di casa, Alex Michelsen, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.