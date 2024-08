Tennis, Winston-Salem: Sonego d’applausi contro Stricker, Darderi subito fuori con Goffin

Buon esordio per Sonego all'ATP 250 di Winston-Salem, dove prevale in due set su Stricker e vola così agli ottavi. Subito fuori invece Darderi, eliminato da Goffin

Bella vittoria di Lorenzo Sonego in due set su Dominic Stricker all’ATP 250 di Winston-Salem, ultimo torneo prima degli US Open. Il tennista torinese vola dunque ai quarti di finale, dove invece non ci sarà Luciano Darderi, battuto 6-2 6-4 da David Goffin.

Sonego batte Stricker e vola agli ottavi

Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem grazie al successo in due set (6-4 6-1) su Dominic Stricker. Primo set che vede il tennista torinese in maggiore difficoltà rispetto allo svizzero, che però non riesce a sfruttare le palle palle break ottenute nel terzo e settimo game (due in entrambi i casi) anche per merito di Sonny, che scampato il pericolo ha poi piazzato la zampata decisiva nel decimo game, strappando la battuta all’elvetico alla prima occasione utile.

Il secondo set è invece un assolo di Sonego, che dopo aver tenuto la battuta ai vantaggi nel game d’apertura del parziale, nel successivo strappa subito il servizio a Stricker. Portatosi avanti nel punteggio, Lorenzo è poi costretto ad annullare due palle per il contro-break nel quinto game che sembrerebbe preannunciare a un rientro in partita dello svizzero, che nel gioco successivo finisce però col cedere il proprio turno di battuta a zero. Al momento di chiudere l’incontro Sonny concede altre due palle break, che però annulla e infine – alla terza occasione – vince l’incontro.

Sonego attende uno tra Shang e Navone agli ottavi

Agli ottavi di finale Sonego affronterà il vincente della sfida tra Juncheng Shang e Mariano Navone, testa di serie n°7. Tra l’enfant prodige cinese classe 2005 e il tennista torinese non ci sono precedenti, mentre contro l’argentino Sonny ha vinto quella che per ora è l’unica sfida tra i due, risalente allo scorso Wimbledon (6-4 7-6 6-4).

Darderi subito fuori con Goffin

Niente da fare invece per Luciano Darderi, eliminato in due set (6-2 6-4) dall’esperto David Goffin. Nel primo set è l’azzurro ha procurarsi nel secondo game la prima chance per rompere l’equilibrio, senza però riuscire a convertirla. Nel quinto gioco però il belga si porta, alla seconda occasione, avanti di un break, che consolida nel game successivo salvando ben tre palle del contro-break. Con la testa forse ancora al gioco precedente, Darderi finisce nel settimo col cedere nuovamente il proprio turno di battuta a Goffin, che poi chiude senza esitazioni nel successivo.

Nel secondo Goffin parte subito forte strappando la battuta a zero, poi fioccano break – quattro consecutivi tra il quarto e il settimo game – da una parte e dall’altra, con il belga che alla fine prevale nel decimo game. Agli ottavi di finale Goffin affronterà Arthur Rinderknch, che ha a sua volta eliminato Christopher O’Connell.