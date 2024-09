Quando gioca Sinner? Il programma di fine 2024: dopo gli US Open riposo extra, ATP Finals e Davis le priorità

Da Pechino a Bercy, ecco quali sono i prossimi tornei a cui parteciperà Jannik: una lunga marcia d'avvicinamento verso i grandi appuntamenti conclusivi di novembre.

Ovunque vada si dimostra capace di lasciare il segno. In America ha trasformato un potenziale incubo (il caso Clostebol, scoppiato in primavera tra Indian Wells e Miami) in un dolcissimo sogno, il trionfo settembrino agli US Open. Jannik Sinner, proprio dopo il successo a Flushing Meadows, ha annunciato che si prenderà un po’ di riposo extra. “In genere mi fermo per quattro o cinque giorni, stavolta sento che ho bisogno di staccare un po’ di più”, le sue parole durante il vernissage con la stampa di fine torneo. Quando tornerà in campo, dunque, il numero 1 al mondo? Ecco quale dovrebbe essere il suo calendario fino a fine 2024, fino agli appuntamenti clou di novembre: ATP Finals e Coppa Davis.

I prossimi tornei di Jannik Sinner: date e calendario

Coppa Davis che, nella fase di qualificazione di Bologna, potrebbe vederlo protagonista…tra il pubblico. Qualora dovesse essere decisiva, infatti, Jannik ha annunciato la sua presenza “da tifoso” domenica prossima, nell’ultima sfida del gironcino degli azzurri contro l’Olanda. E in campo? Il primo torneo a cui dovrebbe prendere parte dopo gli US Open potrebbe essere quello di Pechino, vinto lo scorso anno (26 settembre-2 ottobre): ci sono da difendere, infatti, i 500 punti incamerati nel 2023 con la conquista del titolo. Subito dopo il torneo nella capitale, comincerà il Masters 1000 di Shanghai (3-13 ottobre), dove i punti da difendere sono – comunque – soltanto 90: l’anno scorso si fermò agli ottavi.

A Bercy l’ultimo Masters 1000 dell’anno per Jannik

Dopo la parentesi asiatica, la parte finale della stagione di Jannik si snoderà in Europa. Il periodo tra fine ottobre e inizio novembre potrebbe essere particolarmente intenso per il rosso di San Candido, soprattutto se dovesse confermare la “doppietta” dello scorso anno: la partecipazione, cioè, prima all’ATP 500 di Vienna (21-27 ottobre), che ha vinto nel 2023 e dove ballano 500 punti, e poi all’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy (28 ottobre-3 novembre), dove i punti in palio sono appena 90. Come si ricorderà, un anno fa Sinner abbandonò il torneo dopo aver guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale, in polemica con gli orari folli e le maratone notturne imposte dagli organizzatori.

I botti di fine anno: Sinner e gli obiettivi ATP Finals e Davis

Il calendario di Sinner di fine 2024, insomma, assomiglia a una lunga marcia d’avvicinamento verso quelli che rappresentano gli eventi clou autunnali, conclusivi di questa annata davvero magica per lui: le ATP Finals di Torino dal 10 al 17 novembre, che proverà a vincere dopo la finale persa con Djokovic nel 2023, e le Finals di Coppa Davis a Malaga, di scena dal 19 al 24 novembre. Qui, con la Nazionale azzurra, c’è da difendere il titolo vinto nell’ultima edizione a spese dell’Australia. Un appuntamento a cui Jannik tiene molto. Ecco perché, se necessario, è pronto a vestirsi da tifoso e a sostenere i compagni nel girone di qualificazione.