Laver Cup 2024: tutto quello che c’è da sapere sul torneo ideato da Federer con Alcaraz e Zverev protagonisti

Dal 20 al 22 settembre alla Uber Arena di Berlino va in scena la settima edizione della Laver Cup, evento a esibizione ideato da Federer, con Alcaraz, Zverev, Medvedev e Fritz come protagonisti

Dal 20 al 22 settembre sui campi indoor in cemento dell’Uber Arena di Berlino va in scena la settima edizione della Laver Cup, il torneo a esibizione di tennis a squadre ideato da Roger Federer, in cui si sfidano una selezione di tennisti provenienti dall’Europa e una composta da giocatori del resto del mondo.

Cos’è la Laver Cup

Nata da un’idea di Roger Federer e del suo manager Tony Godsick, la Laver Cup è un torneo di tennis a squadre della durata di tre giorni che prende spunto dalla Ryder Cup di golf e mette di fronte una selezione di tennisti provenienti dall’Europa a una composta da giocatori del resto del mondo. Il nome della competizione è un omaggio alla leggenda del tennis Rod Laver.

Il formato prevede 12 incontri (9 di singolare e 3 di doppio) da disputarsi nell’arco dei tre giorni. I punti attribuiti a ogni partita aumentano progressivamente, con quelli del primo giorno che ne assegnano uno, quelli del secondo due e quelli del terzo tre. In caso di parità dopo due set è previsto un super tie-break ai 10 punti in ogni match.

Squadre, calendario e dove vedere la Laver Cup 2024

Quella di quest’anno è la settima edizione della Laver Cup ed è in programma dal 20 al 22 settembre alla Uber Arena di Berlino. Questo il calendario:

20/09 a partire dalle ore 13.00: due singolari

20/09 a partire dalle ore 19.00: un singolare e un doppio

21/09 a partire dalle ore 13.00: due singolari

21/09 a partire dalle ore 19.00: un singolare e un doppio

22/09 a partire dalle ore 12.00: un doppio ed eventualmente tre singolari

La Laver Cup 2024 potrà essere seguita in televisione sui canali Eurosport, mentre in streaming sarà disponibile su Discovery Plus, Dazn, Now e Sky Go. Per quanto riguarda le squadre, Björn Borg, capitano della selezione europea, e il suo vice Thomas Enqvist hanno convocato: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e come riserve il nostro Falvio Copbolli e Jan-Lennard Struff.

John McEnroe, capitano del resto del mondo, e il suo vice Patrick McEnroe hanno invece scelto: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis.

L’ultima con Borg e McEnroe capitani

Quella in programma a Berlino sarà anche l’ultima edizione della Laver Cup con Borg e McEnroe capitani. Gli ex n°1 del mondo, che ricoprono questo ruolo sin dalla prima Laver Cup del 2017, dall’anno prossimo saranno sostituiti da altre due leggende della racchetta, ovvero Yannick Noah per il Team Europe e Andre Agassi per il Team Word.

Il torneo dell’addio di Federer

L’edizione 2022 della Laver Cup è stato anche l’ultimo torneo disputato da Federer che, proprio sui campi grigio scuro che caratterizzano l’evento, aveva dato l’addio definitivo al tennis giocato. Un momento emozionante, immortalato alla perfezione nell’immagine dello Swiss Maestro e di Rafa Nadal – il quale ha dovuto rinunciare all’edizione di quest’anno perché non pronto a tornare in campo – che, entrambi in lacrime, si tengono per mano. Un evento che ha segnato la fine di un’era, quella dei Fab 3 al momento rappresentati dal solo Novak Djokovic, visti i continui problemi di condizioni del maiorchino, sempre più vicino al ritiro.

Fonte: Ipa

I precedenti

Inizialmente la Laver Cup è stata dominata dal Team Europa che, anche grazie alla presenza dei Fab 3, è stata capace di vincere le prime quattro edizioni, di cui una con il risultato di 14 a 1. Negli ultimi due anni la tendenza si è però invertita, con il Team Resto del Mondo capace di imporsi nelle ultime due edizioni, la prima a Londra quando vinsero con il risultato di 13 a 8, la seconda a Vancouver quando trionfarono con il netto risultato di 13 a 2. La presenza di ben cinque top-10 – tra cui Alcaraz, Zverev e Medvedev – porta a considerare il Team Europe di Borg favorito su Team Word, il quale può vantare solo Fritz tra i primi dieci giocatori del mondo.