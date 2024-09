Sinner rinuncia a Vienna per puntare su ATP Finals e Coppa Davis e perde 500 punti: cosa cambia per la classifica

Sinner non prenderà parte al torneo di Vienna per focalizzarsi su ATP Finals e Coppa Davis con l'Italia, ma il numero uno in classifica dovrebbe essere al sicuro anche senza i 500 punti

Jannik Sinner ha deciso di cancellarsi dall’ATP 500 di Vienna. Con ogni probabilità la scelta è stata presa per focalizzarsi sui due “1000” rimanenti (Shanghai e Parigi-Bercy) e soprattutto sulle Nitto ATP Finals, che si terranno a Torino, e le Finals di Coppa Davis, dove l’Italia punta a confermarsi campione.

L’altoatesino non potrà dunque difendere i 500 punti della vittoria del torneo austriaco ottenuta l’anno scorso, ma anche senza quelli il primato in classifica non dovrebbe essere a rischio visto l’enorme vantaggio su Alexander Zverev.

Sinner rinuncia a Vienna

Dopo la vittoria all’esordio all’ATP 500 di Pechino in tre set su Nicolas Jarry, è arrivata la notizia della rinuncia da parte di Jannik Sinner a prendere parte al torneo di Vienna in programma dal 21 al 27 ottobre. L’altoatesino non potrà dunque difendere il titolo conquistato l’anno scorso in finale contro Daniil Medvedev e i 500 punti conseguenti.

Cosa cambia per la classifica?

La perdita di 500 punti non dovrebbe però cambiare più di tanto la situazione in classifica per Sinner. Al momento Jannik ha più di 4000 punti di vantaggio (circa 3000 se si guarda alla race che tiene conto solo di quelli ottenuti nel 2024) sul diretto inseguitore nel ranking, Alexander Zverev, che tra l’altro non giocherà a Pechino per colpa di una polmonite.

Quello che lo divide da Zverev è insomma un divario abbastanza importante per poter essere messo in discussione da una perdita di soli 500 punti. E va anche ricordato che l’anno scorso, proprio a causa degli impegni nei “500”, Sinner non riuscì a esprimersi al meglio a Shanghai e fu costretto al ritiro a Parigi-Bercy, tornei coi quali potrebbe tranquillamente compensare la perdita.

Obiettivo arrivare al top alle ATP Finals e alla Coppa Davis?

La scelta di Sinner di cancellarsi da Vienna segue perfettamente quanto da lui detto pochi giorni fa a proposito della questione calendari. Jannik aveva lasciato intendere che l’ATP non obbliga nessuno a giocare tutti i tornei e che sta ai giocatori decidere come dosarsi per poter rendere al meglio.

Memore delle fatiche di fine stagione dell’anno scorso, è probabile che Sinner abbia deciso di concedersi un po’ di riposo per preparare al meglio e arrivare il più riposato possibile agli eventi di fine anno, come il Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto quelli che sono i suoi obiettivi dichiarati, ovvero le Nitto ATP Finals di Torino e le Finals di Coppa Davis.