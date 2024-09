Sinner-Jarry ATP Pechino LIVE: Jannik affronta il cileno e va a caccia del diciassettesimo trofeo in carriera

Nella conferenza stampa alla vigilia dell’inizio dell’ATP di Pechino, il campione in carica Jannik Sinner ha detto la sua sulla questione calendari sollevata pochi giorni fa da Carlos Alcaraz, anch’egli iscritto al torneo di categoria “500”, concordando sul fatto che sia troppo lungo, ma lasciando anche intendere che sta ai giocatori gestirsi al meglio e fare delle scelte ponderate in tal senso. Queste le parole di Sinner in conferenza stampa. “Per Alcaraz il calendario è troppo pesante? È vero, in questi anni è diventato piuttosto lungo, ma abbiamo la possibilità di scegliere. Ovviamente ci sono i tornei obbligatori, ma un giocatore può comunque scegliere. Non sei obbligato a giocare, se vuoi giocare bene, se non vuoi non giochi”.