Vavassori ribatte alle critiche per il ko nel doppio con Bolelli. "Non ho sbagliato a giocare in singolare"

Polemica che non è piaciuta a Vavassori dopo il match di doppio con Bolelli, perso contro Carreno Busta e Granollers. Anche Djokovic però critica il regolamento sulle sostituzioni.

I conti sperati non sono tornati e nella “tremenda” domenica dello sport azzurro, quella delle tante incompiute e delle poche (ma buone) gioie arrivate dalla pistola e dalla vasca del nuoto, ha trovato posto anche l’eliminazione della coppia del doppio maschile composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Che nutriva legittime ambizioni serie di medaglia, ma che s’è ritrovata sbattuta fuori al primo turno dalla coppia spagnola composta da Pablo Carreno Busta e Marcell Granollers al supertiebreak. Una sorpresa in negativo che ha finito per alimentare polemiche, soprattutto per il fatto che Vavassori ieri ha dovuto disputare due match in poche ore, essendo stato “costretto” a sostituire Sinner nel torneo in singolare.

Vavassori riconosce i meriti degli spagnoli

Proprio le fatiche del match vinto con Pedro Martinez, a detta di qualcuno, hanno finito per influire negativamente sulla prova di Wave. Che in conferenza stampa ha però rispedito al mittente qualsiasi accusa. “Chi dice che fossi stanco non sa quello che dice”, ha risposto il giocatore piemontese.

“La verità è che la partita con Pedro Martinez mi è servita per prendere confidenza con il campo e anzi mi ha molto aiutato anche nella gestione dei colpi e delle risorse. La verità è una soltanto: gli iberici hanno giocato meglio di noi e hanno vinto meritatamente. Non siamo stati noi a perdere, sono stati loro a dimostrarsi più bravi e a vincere. Bisogna saper riconoscere i meriti degli altri e smetterla di alimentare la cultura degli alibi, delle giustificazioni o delle polemiche”.

Il rimpianto di Wave: “Brutto perdere due tie-break”

Vavassori e Bolelli nutrivano ambizioni importanti. La loro corsa s’è fermata immediatamente, dopo che sugli stessi campi parigini due mesi fa avanzarono fino alla finale, persa contro Arevalo e Pavic. L’unica cosa che non è piaciuta a Vavassori riguarda semmai la formula del torneo olimpico: “Sarebbe stato meglio giocare al meglio dei tre set, invece al posto del terzo hanno deciso di mantenere il supertiebreak, e perdere due tiebreak nella stessa partita fa male. Dispiace, però smettetela di dire che è colpa della partita giocata nel torneo in singolare”.

Anche Djokovic contro il regolamento delle sostituzioni

Invero un assist a Wave era arrivato anche da Novak Djokovic, che s’è espresso in maniera critica nei confronti di CIO e federazione internazionale (ITF) per la regola che imponeva le sostituzioni di giocatori infortunati entro e non oltre il 20 luglio. Il serbo ha infatti spiegato come a suo modo di vedere “queste regole non hanno senso, e non mi sembrano logiche. Non mi sembra giusto che se uno si ritira dal torneo di singolare debba essere sostituito da uno che gioca nel doppio. Quanti giocatori di singolare rimasti fuori dalle convocazioni avrebbero potuto essere convocati in tempo?”.

Djokovic ne aveva parlato in riferimento a Matthew Ebden, il doppista australiano “costretto” ad affrontarlo al primo turno del torneo di singolare, capace di racimolare appena un game (con tanto di ovazione dal pubblico). “L’Italia avrebbe potuto portare Berrettini: sarebbe stata un’altra musica…”.