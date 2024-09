Kyrgios dopo Sinner punge Federer, Nadal e Djokovic: parole di fuoco verso i Big Three del tennis

Ormai l'australiano è fuori controllo e alla crociata contro Jannik per il caso Clostebol ha aggiunto dichiarazioni pepate su Roger, Rafa e Nole: il clamoroso retroscena.

C’è chi lo ha accostato ad Antonio Cassano, vuoi per il talento innegabile che lo ha accompagnato in campo, vuoi soprattutto per le continue esternazioni pungenti. Nick Kyrgios è un po’ il “Fantantonio” del tennis, un po’ genio e tanta sregolatezza, soprattutto negli ultimi tempi in cui sembra davvero faccia fatica a rimanere nei ranghi. Da un annetto, da quando è lontano dai campi per infortunio, Kyrgios è semplicemente senza freni. Soprattutto adesso che è diventato a tutti gli effetti opinionista e commentatore, cercato da tv e media per un motivo molto semplice: ormai qualsiasi cosa dica o scriva, Nick è destinato a far discutere.

Clamoroso, Kyrgios adesso tira in ballo i Big Three

Ne è una riprova l’ultima “bravata” del 29enne di Canberra, origini greche e faccia da pirata. Dichiarazioni destinate ad accendere un nuovo fuoco, dopo quelle – reiterate e sempre più “cattive” – su Jannik Sinner e il caso Clostebol. Questa volta nelle sue punzecchiature Kyrgios ha coinvolto nientedimeno che i Big Three del tennis degli ultimi anni, giocatori entrati nella leggenda di questo sport: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Su tutti e tre l’australiano ha svelato un singolare retroscena, non propriamente paroline dolci nei confronti di tre ex numeri uno, amatissimi dal grande pubblico.

Le parole dell’australiano su Federer, Nadal e Djokovic

Intervenuto durante il podcast di Tennis Insider Club, Kyrgios ha commentato sarcastico: “Non credo che Federer, Nadal o Djokovic abbiano mai pensato che potessero perdere contro di me. Penso piuttosto che loro si guardino indietro e ragionino su come diavolo siamo riusciti a perdere contro di me“, le sue parole compiaciute. “Non ero molto professionale, di certo non mi dedicavo al tennis, era giusto l’inizio della mia carriera”. E poi ancora: “In tutta onestà non pensavo di diventare un tennista professionista. Ho iniziato a giocare quando avevo sette anni, sono arrivato a 15, ho scalato le classifiche e sono diventato numero uno al mondo tra gli Juniores”.

Kyrgios: la polemica su Sinner e il sessismo su Anna

Insomma, ancora pepe e ancora punzecchiature nelle parole di Kyrgios, ormai più famoso per quello che dice che per le sue esibizioni – sempre più lontane nel tempo – sui campi da gioco. Nelle ultime settimane, oltre che per i continui veleni su Sinner, l’australiano è finito nell’occhio del ciclone per una battuta di stampo sessista sulla sua ex Anna Kalinskaya, oggi fidanzata proprio col rosso di San Candido. E non sono pochi quelli che vedono nella “gelosia” di Nick per il suo successore il motivo delle continue punzecchiature. Già, ma come spiegare allora le nuove punture di spillo, destinate addirittura a tre “intoccabili” del tennis contemporaneo?