US Open Sinner, il retroscena di Spalletti: Kyrgios consola Fritz e snobba Jannik, poi torna ad attaccarlo

Spalletti svela di aver seguito la finale dello US Open con Donnarumma e di aver mandato un video di congratulazioni a Sinner dopo la vittoria: intanto Kyrgios continua la sua crociata contro Jannik insieme a Piers Morgan

L’incredibile successo di Jannik Sinner allo US Open dopo tutte le polemiche per la questione doping che hanno anticipato e sono continuate durate tutto lo slam newyorkese ha ovviamente attirato l’attenzione di molti, tra cui il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, che ha rivelato di aver seguito la finale con i collaboratori e con Gianluigi Donnarumma e di aver mandato un video di congratulazione al n°1 del mondo. Intanto Nick Kyrgios consola Taylor Fritz e torna a punzecchiare Sinner insieme a Piers Morgan.

Il retroscena svelato da Spalletti sul successo di Sinner allo US Open

Che Jannik Sinner sia un fenomeno nazionale non lo si scopre certo ora e non sorprende quindi che anche la Nazionale di calcio si sia riunita per seguirne le gesta nella finale dello US Open contro Taylor Firtz. A rivelarlo è stato Luciano Spalletti, che in un’intervista rilasciata alla Rai in vista della sfida di questa sera – lunedì 9 settembre – contro Israele ha raccontato di aver seguito il match insieme anche a Gianluigi Donnarumma – grande amico dell’altoatesino – e di aver mandato un video al n°1 del mondo per congratularsi con lui.

Queste le parole di Spalletti: “Abbiamo organizzato un gruppo con i miei collaboratori, la dirigenza e anche Donnarumma per seguire la finale in televisione. Dopo gli abbiamo mandato un video per salutarlo. Ci ha fatto piacere ancora di più il suo successo perché ha attraversato un periodo difficile. Gli attacchi che vanno sul personale possono avere effetti negativi sulle prestazioni, invece Jannik ha messo in mostra un grande temperamento e un carattere superbo”.

Kyrgios consola Fritz e snobba Jannik…

Chi invece non sembra intenzionato a complimentarsi con Sinner è Nick Kyrgios, da sempre in prima fila per attaccare il n°1 ATP dopo l’esplosione del caso doping. Il tennista australiano e commentatore dello US Open, ha consolato Fritz sui propri profili social – “Testa alta campione! Che due settimane incredibili Taylor Fritz, dovresti essere estremamente orgoglioso di te” – snobbando completamente chi invece lo slam newyorkese lo ha vinto, ovvero Jannik.

…poi torna all’attacco al seguito di Piers Morgan

Dopo qualche ora Kyrgios è però tornato a punzecchiare nuovamente Sinner commentando il post di Piers Morgan, uno che nelle polemiche ha sempre dimostrato di sguazzarci più che bene, il quale aveva condivido il post dello US Open in cui veniva celebrato il trionfo di Jannik puntualizzando “Dopo aver fallito due test antidoping”. Sotto il post del giornalista britannico il tennista australiano ha commentato ironico: “Prima volta nella storia! Siamo testimoni della grandezza!”.