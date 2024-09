Us Open, trionfo Sinner scatena il web che non dimentica: Pietrangeli nel mirino

Dopo il trionfo a Flushing Meadows dell'altoatesino tanti tifosi ricordano le parole dell'ex azzurro che spesso ha manifestato segni di gelosia

E ora chi glielo dice a Pietrangeli? Subito dopo l’esultanza per lo storico trionfo di Sinner agli Us Open, secondo slam in carriera, il pensiero di tanti tifosi è andato all’ex azzurro che più di una volta in passato aveva manifestato segni di gelosia nei confronti dell’altoatesino, rivendicando il suo ruolo di leggenda eterna e miglior tennista italiano di sempre.

La macchia che Pietrangeli si porta dietro

In realtà Pietrangeli negli ultimi tempi ha sempre smentito di non amare Sinner, l’ha difeso dopo il caso doping, gli ha augurato di vincere all’infinito, lo ha elogiato per i suoi continui progressi ma l’ex tennista paga dichiarazioni dello scorso gennaio, quando in diretta radiofonica si lasciò andare a un piccolo sfogo.

Subito dopo la vittoria di Sinner agli Australian Open Pietrangeli disse a Gr Parlamento: “Sinner in questo momento non ha punti deboli, anche se si può sempre migliorare. Lui è completo, adesso sono gli altri che vogliono batterlo e la battaglia sarà più dura. Per battere i miei record, però, gli ci vogliono due vite. Li batterà quasi tutti, ma quello delle 164 partite in Coppa Davis è impossibile perché hanno cambiato i regolamenti, però vorrei che si ricordassero tutte le finali Slam cui ho partecipato io”.

I tifosi non dimenticano lo scivolone di Pietrangeli

Parole che ora si ritorcono contro di lui. Fioccano i commenti sui social dopo il successo di Sinner: “Solitamente il tempo è galantuomo. Nel caso di Pietrangeli è lo spigolo di un comodino che accoglie con gioia il mignolo del suo piede destro” e poi: “A proposito: Pietrangeli ti saluta Sinner” e anche: “Sinner ha vinto gli Us Open. E un bel “Pietrangeli rosica” non ce lo vogliamo mettere?” e anche: “Questo è il trofeo che sta facendo rosicare di più nella storia! Primo Pietrangeli poi il mitico Nick Kyrgios. Ma quanto stai rosicando eh? Riempiresti quella coppa di lacrime!”

C’è chi scrive: “Vorrei sentire un commento di Pietrangeli visto che aveva detto che Sinner non avrebbe mai fatto quello che ha fatto lui!” e poi: “Secondo me…sperava de morì prima…” e anche: “Nuovo successo di Sinner: fare rosicare un uomo anziano” e ancora: “Pietrangeli starà pensando: Complimenti a Sinner, certo io ho vinto 2 Roland Harros e non sono mai uscito con la ex di uno del circuito, ma complimenti a lui sia chiaro; non so se mi è già superiore di certo se la storia fosse andata diversamente lui era austriaco e forse era meglio”

Il web è scatenato: “Pietrangeli commenterà: e grazie. Io non ho mai vinto gli US Open perché ai miei tempi l’America dovevano ancora scoprirla!” e poi: “Chiamate uno psicologo per Pietrangeli” e ancora: “Se Pietrangeli continuerà a dire di essere il più forte tennista italiano di tutti i tempi, è venuto il momento di aiutarlo… perché forse gli sfugge qualcosa!” e infine: “Ultima ora! Pietrangeli ha detto che lui, convertendo i punti in sesterzi dell’epoca, ha fatto 13400000 punti!!”.