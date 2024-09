US Open, Sinner e il passaggio di consegne di Agassi. Poi la dedica alla zia che fa commuovere

Sinner viene premiato dalla leggenda Agassi e dedica la vittoria dello US Open alla zia molto malata alla quale è molto legato

Jannik Sinner batte Taylor Fritz, conquista uno US Open liberatorio dopo tutta la questione del caso doping che aveva preceduto l’inizio dell’ultimo slam stagionale e viene premiato dalla leggenda statunitense Andre Agassi, da sempre suo estimatore. Al momento del consueto discorso, il n°1 al mondo fa commuovere tutto lo stadio e i tifosi dedicando il titolo alla zia molto malata.

Il pensiero per Fritz e il periodo difficile pre US Open

Jannik Sinner ha iniziato il suo discorso da neo campione dello US Open dedicando un pensiero a Taylor Fritz – sconfitto in tre set -, arrivato a disputare la prima finale slam al termine di due settimane incredibili: “Ciao a tutti. Volevo partire con Taylor e il suo team: so quanto impegno ci mettete e state facendo un lavoro incredibile. È bello vedervi ad appuntamenti così importanti e so per certo che in futuro ne giocherete tanti altri come questo, vi auguro tanta fortuna per il futuro”.

Jannik ha poi parlato anche dell’importanza di questo titolo dopo le difficoltà vissute per il caso clostebol: “Questo titolo per me significa davvero tanto, perché l’ultimo periodo della mia carriera non è stato affatto semplice. Grazie al mio team, che mi ha sempre supportato e stato vicino ogni giorno”.

La dedica alla zia malata

Sinner ha poi dedicato la vittoria alla zia molto malata, facendo commuovere tutto il pubblico e ribadendo come le cose importanti nella vita vadano oltre il tennis: “Amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita. Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene e non so ancora per quanto rimarrà nella mia vita. È bellissimo poter condividere con lei questo momento, è stata una persona importantissima nella mia vita. Se avessi un desiderio augurerei a tutti la saluta, anche se essere un augurio che non si può realizzare”.

Il titolo dopo essere partito senza aspettative

Sinner ha poi parlato di come fossi arrivato qui senza grandi aspettative visto il caso doping che non gli aveva permesso di prepararsi al meglio: “Come me la sono cavata dopo aver detto di essere arrivato qui senza aspettative? Direi bene. Abbiamo pensato giorno dopo giorno, ci siamo allenati nelle giornate di pausa. Ho capito come in questi tornei sia importante l’aspetto mentale, sono felice e orgoglioso di condividere questo momento con il mio team e la mia famiglia. Voglio ringraziare tutto il pubblico per essere sempre stato estremamente corretto, è stato fantastico e un grande onore”.

La valutazione sul 2024

Il 2024 non è ancora finito ma è difficile non vederlo come l’anno di Sinner, quarto giocatore di sempre a vincere i primi due slam nella stessa stagione: “Come descriverei questo anno? Incredibile. Ho ottenuto tantissime vittorie importanti a partire dall’Australian Open che mi ha dato tanta fiducia. Ma il lavoro non si ferma mai, sono consapevole di poter ancora migliorare, ma bisogna comunque essere orgogliosi di quello che si ha e che si è fatto. Continuerò il mio percorso”.