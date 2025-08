Sinner, Musetti e Cobolli guidano l’Italia da record a Cincinnati: Jannik attende il suo avversario, quando il sorteggio

Per la prima volta nella sua storia il movimento italiano potrà contare su ben cinque teste di serie in un Masters 1000 o in uno slam: stasera il sorteggio di Cincinnati, Sinner attende il suo avversario

